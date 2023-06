Giovanni Di Massa, manager italiano fermato a Mosca con l’accusa di possesso di mefedrone

Giovanni Di Massa, un top manager italiano di 61 anni della compagnia energetica Iss International, è stato fermato a Mosca con l’accusa di possesso di stupefacenti. Attualmente si trova in libertà vigilata, in attesa del processo. Il consolato generale della Farnesina sta seguendo il caso da vicino, cercando di chiarire le circostanze del fermo. Secondo fonti locali, Di Massa è stato fermato dalla polizia stradale mentre guidava un’auto aziendale in piena notte e sono state trovate in suo possesso sostanze stupefacenti, precisamente 1,15 grammi di mefedrone, una sostanza psicoattiva.

Il media russo Baza su Telegram riporta che, dopo aver fermato l’auto, gli agenti hanno notato che Di Massa era visibilmente nervoso e hanno deciso di perquisirlo, trovando la bustina di polvere bianca che si è poi rivelata essere mefedrone. La notizia ha sorpreso la società Iss International, che ha dichiarato di non sapere dell’ubicazione di Di Massa poiché era in ferie. La compagnia è stupita da queste accuse e descrive Di Massa come una persona pacata, seria e un grande lavoratore. Non riescono a immaginare che il collega possa essere coinvolto in queste dinamiche.

Giuseppe Bellantoni, presidente e amministratore delegato di Iss International Spa, ha dichiarato che la società è sorpresa e incredula per questa notizia. Ha sottolineato che Di Massa era in vacanza e non si trovava a Mosca per motivi di lavoro, ma personali. La società non è ancora riuscita a mettersi in contatto con il dirigente e sta collaborando con il ministero degli esteri per ottenere maggiori chiarimenti sulla situazione.

La mefedrone è una sostanza stimolante che viene comunemente commercializzata sotto forma di polvere o compresse. Ha diversi nomi gergali come “Meow” e “Mad cow“. La sostanza è conosciuta per i suoi effetti stimolanti sul sistema nervoso centrale e può causare una serie di effetti collaterali e rischi per la salute.

È importante sottolineare che questo caso richiama alla mente un precedente famoso, quello della giocatrice di basket americana Brittney Griner. La giocatrice fu fermata in aeroporto perché furono trovate delle sostanze nella sua valigia. Fu condannata a nove anni di carcere, ma successivamente fu liberata grazie a uno scambio di prigionieri.