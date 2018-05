Gina Maria Schumacher: dopo anni di silenzio, la figlia del kaiser rilascia un’intervista alla tv Ndr

Gina Maria, figlia 21enne di Michael Schumacher, dopo anni di bocche cucite ha deciso di rilasciare una lunga intervista trasmessa sul canale televisivo tedesco Ndr. Da quel tragico 29 dicembre 2013, è a tutti gli effetti il primo gesto di apertura che la famiglia ha deciso di concedere ai media. Fino ad oggi sia la moglie che i figli si erano sempre trincerati dietro un rigoroso ed assoluto silenzio sulle condizioni mediche del loro congiunto.

Durante la chiacchierata – in assoluto la prima da sola in tv per la figlia del sette volte campione del mondo di Formula 1 – Gina Maria ha avuto la possibilità di accennare anche al suo rapporto con il padre, costantemente seguito dalla famiglia e da uno staff di medici nella sua casa non lontana dal lago di Ginevra.

La figlia del “cannibale” ha raccontato che per circa un anno è stata allenata dal padre a correre sui kart. Ma la scintilla per il mondo delle corse non è scattata. A differenza del 19enne fratello Mick che ha seguito le orme del plurititolato padre, Gina Maria ha presto dimostrato di avere un’altra passione, questa volta ereditata dalla madre Corinna Betsch: gli animali, ma soprattutto i cavalli. E sono stati proprio questi ultimi, uniti alla sua innata determinazione, ad averla portata a diventare campionessa del mondo di Reining, disciplina dell’equitazione americana in cui vengono emulate le manovre dei cowboy posti alla guida delle mandrie.

Gina Maria non ha però rotto il riserbo su quelle che sono le attuali condizioni di salute del padre, costretto a vivere a letto da più di quattro anni per via di un incidente sugli sci. Questo però non ha impedito alla ragazza di postare qualche mese fa su Instagram il seguente toccante post “C’è una sola felicità in questa vita, amare ed essere amati”.

La famiglia Schumacher ha anche voluto recentemente ringraziare i milioni di fan che continuano a dimostrare la loro vicinanza e che vivono nella speranza di poter rivedere un giorno il loro beniamino. Per mezzo di un portavoce hanno voluto pubblicare le seguenti parole: “Ciò che si può dire è che la famiglia apprezza davvero l’empatia dei fan. Le persone vedono e capiscono che le sue condizioni di salute non devono essere condivise agli occhi del pubblico”.