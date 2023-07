Giardiniere si amputa per sbaglio il pene con un tosaerba, trovato nel parco dissanguato

Un triste e sconvolgente episodio ha interessato un parco forestale in Thailandia, dove un giardiniere è stato ritrovato dissanguato dopo essersi accidentalmente tagliato il pene con un tosaerba. Praditsin Chuypad, un uomo di 39 anni, è stato trovato con i pantaloni strappati e le gambe piene di tagli in un parco forestale, suscitando grande sconcerto e tristezza tra coloro che conoscevano l’uomo.

Il direttore del parco, Waen Visetsakda, 72 anni, ha riferito alla polizia che Praditsin era stato assunto per pulire le aree erbose del parco. Secondo quanto riportato dal Sun, mentre stava svolgendo il suo lavoro, la lama del tosaerba si è spezzata accidentalmente, provocando gravi tagli nella zona inguinale dell’uomo. I profondi tagli avevano raggiunto le arterie, portando l’uomo al decesso.

Sul luogo dell’incidente sono stati rinvenuti il tosaerba e una lama rotta. Gli investigatori ritengono che la lama si sia rotta a causa dell’urto con il corpo dell’uomo. Inoltre, gli agenti hanno precisato che l’utilizzo di una lama metallica per tagliare l’erba, anziché una lama appositamente progettata, potrebbe aver peggiorato la situazione.

Lo zio di Praditsin, Narongsak Laketago, 56 anni, ha dichiarato a ThaiRath che suo nipote era un esperto nell’uso dei tosaerba, avendo familiarità con essi fin dall’infanzia. L’uomo ha rivelato di aver avvertito ripetutamente Praditsin di non utilizzare lame metalliche per il taglio, ma sembra che i suoi avvertimenti siano stati ignorati, portando a questa tragica conseguenza.

Le autorità locali e le forze dell’ordine stanno conducendo un’indagine per determinare le cause precise degli eventi e valutare eventuali responsabilità da parte del proprietario del parco forestale.

Questo triste e imprevedibile evento serve come una testimonianza dell’importanza di seguire le corrette procedure di sicurezza durante il lavoro con macchinari potenzialmente pericolosi come i tosaerba. In questo momento di grande tristezza, la comunità si unisce per porgere le condoglianze alla famiglia e agli amici di Praditsin.