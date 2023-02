Ascolta questo articolo

Una ragazza tedesco-irachena di 23 anni è accusata di aver ucciso una blogger di bellezza conosciuta online che le somigliava, e secondo le autorità il presunto omicidio faceva parte dell‘elaborato piano della sospettata per inscenare la propria morte, secondo quanto riferito da vari organi di stampa tedeschi.

La giovane, identificata dai media come Sharaban K e residente a Monaco, avrebbe setacciato Instagram alla ricerca di un sosia da prendere di mira, messaggiando diverse ragazze prima di scegliere una blogger di bellezza algerina, identificata come Khadidja O, che viveva a Eppingen. Dopo averle inviato molti messaggi a tema make up, l’ha invitata ad un incontro lo scorso agosto promettendole un kit di cosmetici.

Il giorno dell’incontro, Sharaban ha raccontato alla famiglia che avrebbe incontrato il suo ex marito a Ingolstadt. Invece la 23enne e il suo complice, il fidanzato kosovaro Shequir K., hanno portato la vittima in una foresta del luogo e l’hanno pugnalata a morte. Non vedendola tornare a casa, i genitori sono andati a cercarla ed hanno presto scoperto una Mercedes abbandonata con dentro il corpo della donna deceduta.

Il piano di Sharaban aveva inizialmente funzionato, e la sua stessa famiglia credeva che fosse lei la vittima sul sedile posteriore a causa della forte somiglianza tra le due donne; inoltre, la gravità delle 50 coltellate inflitte alla vittima rendeva difficile riconoscere i dettagli del suo viso. Tuttavia, un’autopsia ha dimostrato che il corpo apparteneva effettivamente a Khadidja O.

“È stato confermato che l’accusata aveva contattato diverse donne tramite Instagram prima dell’atto che sembravano somigliarle“, ha detto alla stampa il procuratore generale Veronika Grieser ha detto alla stampa. “Si può presumere che la sospettata volesse nascondersi, a causa di controversie interne con la sua famiglia, e fingere la propria morte“. Sheqir e Sharaban sono in custodia cautelare dallo scorso 19 agosto 2022, ma le autorità hanno rivelato il movente del delitto solo questa settimana.