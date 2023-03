Orrore in Germania, dove due minorenni di 12 e 13 anni avrebbero confessato l’omicidio di una studentessa di seconda media. La vittima era la 12enne Luise di Freudenberg, nel distretto di Siegen-Wittgenstein, Renania settentrionale-Vestfalia, che era scomparsa da sabato, dopo essere stata a trovare un’amica.

La vittima era stata vista l’ultima volta sabato 11 marzo intorno alle 17:30. sabato mentre camminava a Freudenberg, tornando a casa dopo essere stata da un’amica. La 12enne non è mai arrivata alla sua abitazione, e la sera stessa un folto contingente di servizi di emergenza dato il via alle ricerche della dispersa, con la polizia che ha chiesto anche l’aiuto della popolazione civile nella ricerca, che ha coinvolto decine di poliziotti, un elicottero, droni e cani da fiuto.

Il giorno seguente, il corpo di Luise è stato scoperto in una zona boscosa vicino a casa sua. “La bambina è morta a causa di numerose ferite da coltello e della conseguente perdita di sangue“, ha detto in conferenza stampa il procuratore di Coblenza Mario Mannweiler, aggiungendo che “non vi era alcuna indicazione di un reato sessuale“.

Adesso le due adolescenti di 12 e 13 anni hanno confessato l’omicidio, ha dichiarato Florian Locker, capo della sezione omicidi della polizia di Coblenza. Le due ragazze “hanno rilasciato dichiarazioni sulla questione e alla fine hanno ammesso il crimine“, ha detto Locker. Mannweiler ha inoltre affermato che le assassine e la vittima si conoscevano.

Il dipartimento di polizia si astenuto dal fornire ulteriori informazioni sul caso, poiché per la legge tedesca le due sospette sono troppo giovani per essere perseguite per i loro crimini in Germania a causa della loro età. L’età imputabile minima in Germani è 14 anni, quindi le due reo confesse non sono state arrestate, ma solo prese in custodia da un ufficio di assistenza ai giovani.