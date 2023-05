Genitori chiedono l’affitto alla figlia 19enne: "Deve fare i conti con le spese mensili"

Figli che lasciano tardi la casa dei genitori: una decisione controversa che sta dividendo l’opinione pubblica. Recentemente, una coppia sposata ha confessato apertamente di aver chiesto alla propria figlia 19enne di contribuire all’affitto di casa. Questa vicenda ha destato scalpore e ha generato un acceso dibattito sul ruolo dei genitori nel sostenere i figli adulti.

Quando si raggiunge l’età adulta, generalmente al compimento dei 18 anni, ci si trova di fronte a nuove responsabilità e scelte importanti. Spesso, questo periodo coincide con il completamento degli studi superiori, momento in cui i giovani devono decidere se intraprendere un percorso universitario o cercare un lavoro stabile. Tuttavia, esistono anche situazioni in cui i giovani rimangono indecisi, non studiano né lavorano e continuano a vivere a casa dei propri genitori.

Kylee, una giovane di 19 anni residente in Texas, ha deciso di non proseguire gli studi né cercare lavoro dopo aver terminato la scuola superiore. Questa scelta ha spinto i suoi genitori, Erika e Cody Archie, una coppia relativamente famosa su TikTok, a chiederle di pagare un affitto mensile di 200 dollari. Grazie alla loro notorietà sui social, il video in cui hanno spiegato questa decisione ha ottenuto oltre un milione di visualizzazioni in breve tempo.

Il padre Cody ha dichiarato di essere stato lui a proporre l’idea: “Ho chiarito a mia figlia che, dopo aver terminato la scuola, avrebbe iniziato a pagare l’affitto“. Inizialmente, sua moglie non era d’accordo, ma successivamente ha appoggiato la decisione del marito, ritenendo che 200 dollari al mese per vivere a casa loro non fossero molti, considerando che la giovane non contribuisce in alcun modo alle spese familiari. Inoltre, hanno evidenziato che ogni mese spendono più di 200 dollari per il cibo di Kylee.

Secondo i genitori, ora che la figlia è adulta, deve comprendere che è importante fare i conti con le spese mensili. La reazione a questa vicenda è stata piuttosto divisiva. Nei commenti al video su TikTok, si sono susseguiti pareri contrastanti. Molti utenti si sono schierati contro la decisione dei genitori, affermando di essere disposti ad aiutare i propri figli in ogni circostanza.

Altri, invece, hanno sostenuto la scelta di Cody ed Erika, ritenendo che i figli debbano imparare a farsi carico delle proprie responsabilità una volta diventati adulti. Un utente ha persino commentato di essere disposto a mettere da parte i soldi dell’affitto del figlio su un conto corrente intestato a lui, restituendoglieli quando lascerà la casa.