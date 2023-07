Gabriel Batistuta denunciato dai sindacati argentini: "Sfrutta i suoi braccianti"

Tutti ricorderanno Gabriel Omar Batistuta, ex attaccante argentino che fu campione della Fiorentina, con la quale vinse nel 1996 una Coppa Italia ed una Supercoppa italiana. Oggi l’ex calciatore è finito nei guai con i sindacati argentini, che lo hanno accusato di sfruttare i suoi dipendenti.

Il capo del Registro nazionale dei lavoratori rurali e dei datori di lavoro José Voytenco ha denunciato Batistuta per aver messo i suoi lavoratori in una situazione di sfruttamento e di scarsa retribuzione. Voytenco ha parlato della situazione dell’ex marcatore e lo ha accusato senza filtri per le condizioni degli impiegati nei suoi campi, in molti casi dedicati alla produzione di bestiame.

Il dirigente ha affermato alla trasmissione radiofonica La Red che gli operai versano in condizioni deplorevoli “perché non hanno né acqua né cibo e ricevono anche una paga bassa“. Su questo ha accusato: “Uno dei campi denunciati appartiene a Gabriel Batistuta e si trova nella provincia di Santa Fe. Abbiamo trovato lavoratori in una situazione di sfruttamento, mal pagati e in condizioni deplorevoli“.

“Ciò che ci ha spinto a fare questi sopralluoghi sono state le denunce che abbiamo ricevuto“, spiega Voytenco, affermando che inizialmente era stato negato l’accesso ai campi per verificare le condizioni del lavoratori, ma che una volta che sono riusciti ad avere accesso, hanno riscontrato violazioni di diversa natura .

“Abbiamo trovato lavoratori con disabilità che lavorano senza che siano rispettati gli scaglioni di stipendi e che superano le otto ore stabilite dai contratti”, dice Voytenco, in aggiunta a “scarse condizioni igieniche e di sicurezza sul lavoro; zero accesso all’acqua potabile, alle attrezzature e l’abbigliamento, tra le altre cose“. Sulla procedura aperta da Renatre che c’è un segreto sommario poiché è ancora sotto inchiesta, e fonti a conoscenza del caso hanno indicato che è necessario attendere l’evoluzione del processo giudiziario, dopo che Voytenco avrà ratificato le sue dichiarazioni radiofoniche in tribunale.