Futura sposa e il suo cane azzannati da un pitibull: "le nozze sono rovinate e il mio viso deturpato"

Succede che il giorno che dovrebbe essere il più importante e bello della propria vita, ovvero il matrimonio, rischi di essere rovinato da una disavventura che deturpa il proprio viso. Proprio come accaduto a una giovane sposa che dovrà presentarsi all’altare con cicatrici. La futura sposa, insieme al suo cagnolino, è stata azzannata da un pitbull, ma al di là dei segni sul viso, le cose avrebbero potuto prendere una piega diversa.

Isabelle Payne è una giovane futura sposa del Queensland, in Australia che, tra un paio di settimane, andrà all’altare per dire sì al marito. Proprio mentre era a passeggio con il cagnolino sulla Gold Coast, è stat azzanata da un cane di razza pitbull che vagava senza guinzaglio. Il pitbull ha provato ad azzanare la sua cagnolina Lola.

La donna ha deciso, per difendere la sua bassottina, di scagliarsi verso l’animale, ma purtroppo anche lei è stata azzanata riportando cicatrici su mani e gambe. Soltanto l’intervento di un passante, munito di bastone, ha fatto desistere l’animale, come riporta Express che dato testimonianaza di quanto avvenuto.

Sul suo profilo social di Instagram, ha mostrato ai suoi followers cosa ha subito, i punti di sutura e cerotti che le hanno dovuto applicare. Sul suo account, ha espresso tutto il suo rammarico e dispiacere con queste parole: Sono disperata. Mi devo sposare tra poche settimane e dovrò cercare di coprirle”, proprio come mostra in una delle storie del social di Instagram dove molti followers commentano quanto accaduto.

Qualcuno le dice che comunque è stata fortunata perché sia lei che la sua cagnolina sono vive e, a quel punto, la futura sposa afferma: “Sono certamente felicissima che non sia successo niente di grave né a me né a Lola, ma il giorno più bello della mia vita non me lo immaginavo così”.