Futura mamma non invitata al suo baby shower: tutta colpa della suocera

Quando si è in dolce attesa, la scoperta del sesso del nascituro è sempre una grande gioia. Per festeggiare al meglio la notizia, è sempre più comune organizzare quello che viene definito “Baby shower“. Si tratta di una festa dove i futuri genitori vengono a conoscenza se il loro bambino sarà un maschietto oppure una femminuccia. Al party vengono invitati amici e parenti, dove presenziano portando i primi doni al piccolo o alla piccola.

Il “Baby shower” nasce in Inghilterra ma è parecchio diffuso anche negli Stati Uniti. Negli ultimi anni l’usanza sta diventando cara anche all’Italia, con mamme e papà sempre più impegnati a organizzare feste trovando un modo originale per scoprire il sesso del loro bebè. Sicuramente si tratta di una bella trovata, dolce e giovale. C’è però anche chi trova il modo per rendere il momento un vero e proprio incubo.

No, non parliamo dei futuri genitori bensì della futura nonna. In America, una donna ha organizzato in casa sua il “Baby shower”, invitando amici parenti e suo figlio, il futuro papà, lasciando a casa volutamente, la futura mamma. La storia è stata raccontata direttamente dalla donna in dolce attesa e finita sul sito “Reddit“. La donna con il pancione era a casa mentre sua suocera svelava il sesso del bebè, una femminuccia, e come se non bastasse, anche il nome.

Tra le donne non corre buon sangue e, la futura mamma, ha pensato bene di dare carta bianca alla suocera, chiedendole di organizzare la festa, con l’intento di entrare nelle sue grazie. Il risultato però è stato tutt’altro che positivo. La donna ha chiesto alla suocera di essere messa al corrente del giorno del party in modo da invitare le sue amiche. Risultato? Invito pubblicato su Facebook e amici della donna esclusi.

L’identità della donna resta ignota. Diversi racconti pubblicati su “Reddit” non si sa se siano reali o meno e, anche questo, viene annoverato tra essi. Comunque sia, se dovesse essere confermata, la storia avrebbe dell’incredibile. Inutile dirlo, tutti gli utenti si sono schierati a favore della futura mamma e contro la suocera.