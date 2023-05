Fulmine da 11.000 volt colpisce giovane stella del calcio

Un inaspettato evento ha sconvolto il mondo del calcio giovanile: una giovane promessa è stata colpita da un fulmine durante una partita con i suoi compagni. Luke Bennett, un talentuoso ragazzo di 17 anni, ha subito una forte scarica elettrica da 11.000 volt. Tuttavia, emergono dettagli ancora più sorprendenti: secondo quanto emerso da un’indagine recente, il giovane avrebbe “probabilmente avuto una possibilità di sopravvivenza” se i soccorritori fossero stati inviati al luogo corretto.

Luke, che faceva parte delle giovanili dell’AFC Fylde nel Lancashire, ha perso la vita a causa della scarica elettrica e del ritardo nell’arrivo dei soccorsi. Nonostante gli sforzi disperati per rianimarlo, Luke è stato dichiarato senza vita alle 18:48, circa 50 minuti dopo la chiamata di emergenza. Ci sono voluti anche 23 minuti affinché i medici raggiungessero il ragazzo, dopo che gli amici avevano dato l’allarme.

Il dottor Matthew Spence, specialista in medicina d’urgenza, ha rivelato che anche lui è stato indirizzato al luogo sbagliato prima di arrivare a Euxton Villa. Quando è finalmente arrivato, Luke era privo di polso e nonostante gli sforzi del team medico, non è stato possibile rianimarlo.

Durante l’inchiesta è emerso un particolare doloroso: un operatore del servizio di emergenza ha consigliato ai testimoni di non toccare Luke mentre si trovava in condizioni critiche, per evitare possibili conseguenze. Inoltre, è stato rivelato che la squadra di calcio non era dotata di un defibrillatore, come stabilito dal tribunale di Preston.

Il cardiologo Ian Schofield ha affermato che, se la rianimazione cardiopolmonare fosse stata eseguita entro i primi 10 minuti dalla scarica, Luke avrebbe avuto maggiori possibilità di sopravvivenza. Altri due ragazzi, Lewis Geszke e Ben Wilcox, hanno perso conoscenza ib seguito alla scarica elettrica, provocata dal contatto di un palo di metallo con i cavi elettrici, ma si sono ripresi poco dopo.