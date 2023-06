Frontale tra treni in India, almeno 288 deceduti e oltre 900 feriti

È pesantissimo il bilancio in seguito ad una collisione tra più treni avvenuta in India, mentre i soccorritori stanno ancora lavorando tra le lamiere alla ricerca di possibili superstiti. Stando alle prime stime provvisorie, pare che siano almeno 288 le persone che hanno perso la vita nel sinistro, mentre sarebbero oltre 900 le persone che hanno riportato lesioni e conseguenze più o meno gravi.

I soccorritori continuano a cercare freneticamente altre persone sopravvissute, che si teme essere rimaste intrappolate dopo che due treni si sono scontrati. Sudhanshu Sarangi, direttore generale dei vigili del fuoco dell’Odisha, ha definito quanto accaduto “ molto triste e la prognosi non è buona“, spiegando che il numero dei deceduti è in aumento, mentre la ricerca dei sopravvissuti continua nell’area.

Quasi 500 agenti di polizia e soccorritori sono intervenuti con 75 ambulanze e autobus, ha detto Pradeep Jena, il massimo burocrate dello stato dell’Odisha. La collisione ha provocato il deragliamento di 12 carrozze di uno dei treni passeggeri e 3 carrozze del secondo mezzo a Balasore, nello stato di Odisha, nell’India orientale, a circa 1500 km a nord-ovest della capitale New Deli.

Secondo quanto riferito, uno dei treni coinvolti è il Coromandel Express che va da Calcutta a Chennai, che viaggiava in direzione opposta rispetto all’altro convoglio. Il primo ministro del paese Narendra Modi ha postato sui social media per esprimersi su quanto accaduto. Scrivendo su Twitter, ha commentato: “Sono afflitto dal sinistro ferroviario in Odisha. In quest’ora di pena, i miei pensieri sono con le famiglie in lutto“.

Nel corso degli anni, il governo indiano ha compiuto sforzi per migliorare la sicurezza ferroviaria, ma nonostante ciò continuano a verificarsi diverse centinaia di sinistri ogni anno su quella che è una delle più grandi reti ferroviarie del mondo, la maggior parte attribuita a errori umani o apparecchiature di segnalazione obsolete. Più di 12 milioni di persone viaggiano ogni giorno su 14mila treni attraverso l’India, percorrendo 64.000 chilometri di binari.