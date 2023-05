Francobolli in uscita dal Vaticano il prossimo 16 maggio

La prima voce, quella probabilmente più “interessante” dal punto di vista non solo filatelico è il giro di “PostEuropa” che come ogni hanno ha un tema specifico ma che in questa occasione ancora di più essendo uscito con un soggetto comune da parte di tutti gli stati aderenti (tra questi anche Italia e San Marino) per ricordare l’importanza della pace, il soggetto raffigura il “Nodo della pace” proposto dalle poste lussemburghesi, ed ha un costo di 1,25 euro.

A questo valore si associa anche un secondo dal simbolico costo di 10 centesimi che riproduce il momento in cui papa Francesco, nel corso dell’Udienza generale del 6 Aprile 2022 spiega e mostra la bandiera Ucraina arrivata dalla città martoriata di Bucha, dove si era appena consumato un altro orribile massacro, supplicando di non dimenticarci dei bambini ucraini, costretti a fuggire dalla loro patria per arrivare in una terra sana, e di non dimenticare il popolo ucraino, “popolo nobile e martire”.

Altro tema che sarà richiesto dai collezionisti è quello dedicato alla Giornata Mondiale della Gioventù, in programma lo scorso anno ma rinviata dopo la pandemia alla prossima estate. Si svolgerà in Portogallo dal 1 al 6 agosto a Lisbona. Il motto scelto dal papa per questa giornata è “Maria si alzò e andò in fretta”, tratto dal vangelo di Luca, cap. 1,39. Il francobollo da 3,10 euro realizzato dal bozzettista Stefano Morri, è ispirato al Monumento alle Scoperte, (Padrão dos Descobrimentos) che sorge sulle rive del fiume Tago.

Ancora una congiunta la vediamo in collaborazione con lo SMOM per l’825° anniversario della dedicazione della Cattedrale di Santa Maria Assunta di Spoleto, consacrata nel 1198 da papa Innocenzo III. Francobollo dal valore di 1,20 euro realizzato da Daniela Longo.

Chiudono la lista un foglietto per la Commissione Permanente per la Tutela dei Monumenti Storici ed Artistici della Santa Sede istituita da Pio XI il 27 giugno 1923 dal costo di 1,25 euro ed il Bicentenario dell’Unione Lateranense (1,20 euro).