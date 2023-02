Cosa ne pensa l’autore

Simona Bernini - Purtroppo, questi incidenti capitano sempre più spesso. Basta anche solo una piccola disattenzione, come in questo caso l'asciugatrice, a causare una terribile disgrazia dove a perdere la vita sono sette bambini insieme alla loro madre. Non oso immaginare come vivrà ora quell'uomo, completamente solo e senza nessun familiare accanto, immerso nel dolore.