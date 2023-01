Francia sotto choc, 13enne si suicida: era bullizzato a scuola perché omosessuale

Ascolta questo articolo

C’è una piaga devastante, un’emergenza della quale si parla ancora troppo poco e su cui è necessario “far rumore”. Mi riferisco al bullismo, in ogni sua forma a, naturalmente, agli effetti che esso provoca in chi è stanco di esserne vittima.

Sono in tanti coloro che si divertono sbeffeggiando gli altri, deridendoli per il loro aspetto fisico o per il loro orientamento sessuale, senza neanche minimamente pensare a ciò che, con i loro insulti, e con la loro spietata violenza fisica, possono provocare in chi non ce la fa più. Questo è quanto avvenuto a Nicolas.

L’accaduto

Nicolas aveva solo 13 anni, era un ragazzino francese in piena adolescenza,con i suoi sogni nel cassetto e tutta un’esistenza davanti che aveva tutto il diritto di vivere al meglio. Ma non ce l’ha fatta. Troppo forte il dolore che gli ha logorato il suo giovane animo sensibile. Parlo del dolore che gli hanno inferto tutti coloro che, a scuola, lo hanno bullizzato per la sua omosessualità. Il bullismo omofobo, in genere, si consuma proprio all’interno degli istituti scolastici.

Molto spesso, sono i maschi della classe che, per mettersi in mostra davanti alle loro compagne, iniziano ad avvilire, prima verbalmente, e poi anche fisicamente, i giovani più riservati, più timidi, non necessariamente omosessuali. E’ un continuo escalation di vessazioni, fatte al solo scopo sadico di distruggere l’altro, ridendoci su, mortificandolo, al punto tale da indurgli uno stato ansioso-depressivo e, nel peggiore dei casi, la voglia di farla finita, vista come unica via d’uscita a quel maledetto tunnel della sofferenza nel quale è stato buttato dai suoi carnefici. Lucas, stando a quanto riportato dalla rivista francese Têtu, frequentava la scuola media Louis Armand de Golbey, nel dipartimento dei Vosgi, ed era un membro attivo della comunità LGBTQ+. Come tutti i giovani d’oggi, utilizzava i social, in particolare Tik Tok ed è proprio sulla famosa piattaforma cinese che lasciava andare i suoi sfoghi; quelli di un adoloscente che non trovava pace per l’inaudita cattiveria di chi lo molestava “per come si vestiva, per i suoi modi, la sua presenza”.

Lucas ha scelto di uscire allo scoperto, di non nascondere il suo orientamento sessuale, come giusto e legittimo che sia ma il 2023, quello che in molti hanno sperato potesse essere un anno migliore, continua a non andare avanti, fermo sui pregiudizi che portano all’annientamento psicologico e fisico di chi ha un orientamento diverso dal proprio. Il detto “il mondo è bello perché vario” è solo un’utopia, in quanto la realtà è ben altra; fatta di un orrore senza fine, di cui Lucas ne è un esempio. Sia lui che la madre avevano già denunciato gli insulti omofobi a settembre 2022, nel corso di una riunione genitori- docenti. A questo punto la versione della scuola in cui il 13enne era iscritto, diverge diametralmente da quella di chi è vicino ai familiari della vittima. Per la scuola la situazione era “risolta”, mentre per chi si è tolto la vita, a quanto pare no, dato che Lucas si era lamentato più volte anche dopo quella famosa riunione. I genitori di Lucas presenteranno una denuncia formale, mentre il loro avvocato avrà il compito di tirar fuori i responsabili,affinché quanto accaduto non resti impunito.