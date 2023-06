La Francia è sconvolta in queste ore in seguito alla diffusione del video che riprende un senzatetto che ha colpito una nonna di 73 anni e sua nipote nella loro casa e le ha scaraventate violentemente in strada. L’episodio è avvenuto lunedì 19 giugno intorno alle 17.30 a Place de l’Europe, nel cuore di Bordeaux.

Il filmato mostra la nonna che fa entrare in casa la bambina e poi cerca a sua volta di attraversare la soglia, mentre il senzatetto si avvicina a loro. L’uomo ha infilato il piede nella porta per impedire all’anziana di poterla chiudere, si è intrufolato dentro ed ha afferrato le due. L’anziana e la bambina di sette anni sono state trascinate fuori dalla loro abitazione e scaraventate contro il marciapiede dall’uomo.

Poi ha tirato in piedi la bambina singhiozzante, prima di gettarla da parte mentre si è appropriato di alcuni degli effetti personali della pensionata. Infine, ha cercato di trascinare via la bambina, che è riuscita a divincolarsi e tornare di corsa dalla nonna, mentre il cane di famiglia è apparso alla porta. Sarebbe stato proprio l’animale ad aver spaventato il senzatetto, che si è quindi dato alla fuga.

Il sospettato, un senzatetto francese di cui non è stato ancora rivelato il nome ma che è ben noto alla polizia grazie alle sue 15 precedenti condanne, è stato arrestato un’ora dopo. La polizia ha utilizzato un teaser durante il suo arresto a causa del suo stato di esagitazione.

Secondo quanto riferito dal pubblico ministero di Bordeaux, la nonna ha raccontato che l’uomo ha tentato di portare via la bambina ma alla fine è stato spaventato dal cane che abbaiava. Alla nonna sono state riscontrate escoriazioni alla testa, al gomito e al piede e sarà monitorata per quattro giorni, mentre la bambina avrebbe riportato tagli e contusioni.