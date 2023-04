Francia: bimba di 5 anni morta in un sacco, arrestato 16enne con precedenti per abusi su minori

Orrore in Francia, dove una bambina di soli 5 anni è stata trovata morta dentro un sacco della spazzatura all’interno di un appartamento di Rambervillers, un comune francese di poco meno di 6mila abitanti situato nel dipartimento dei Vosgi. Per il crimine la gendarmeria ha fermato un 16enne, con precedenti per abusi su minori, all’interno della cui casa è stato rinvenuto il corpo.

La piccola, di origini romene, era scomparsa nel primo pomeriggio di martedì, secondo quanto denunciato dai genitori, che vivevano ad un centinaio di metri dal luogo in cui è stato ritrovato il cadavere della figlia. Erano circa le 15:00 del 25 aprile quando i genitori hanno denunciato la scomparsa della bambina.

La polizia municipale ha dato il via alle ricerche fino anche, intorno alle 16:30, l’adolescente ha chiamato la gendarmeria, affermando di aver visto la bambina vestita di rosa mentre si dirigeva verso l’area commerciale della città. Una bugia, detta presumibilmente per coprire le sue tracce e smentita dalle videocamere di sorveglianza, cosa che ha portato la polizia alla casa del 16enne, già noto per i suoi precedenti.

All’arrivo della polizia, il corpo della vittima è stato trovato nascosto in un sacco della spazzatura nella casa in cui vive l’adolescente, preso in custodia della polizia. Inutili i tentativi degli agenti di rianimare la bambina, che era già morta al loro arrivo. Il ragazzo di 16 anni preso in custodia, secondo quanto raccontato alla stampa da un vicino di casa, soffrirebbe di disturbi psichiatrici.

Secondo il sindaco Jean-Pierre Michel, il giovane arrestato era “noto alla polizia municipale e sicuramente alla gendarmeria, per atti legati ad abusi sessuali“. Il sedicenne, ha detto il sindaco della cittadina, “induceva bambini piccoli a gesti sessuali inappropriati“. Il giovane era stato internato in una struttura, ed era ricomparso da poche settimane sul territorio di Rambervillers, “cosa che ha preoccupato un po’ la polizia municipale, che è stata attenta“.