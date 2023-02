Ascolta questo articolo

Orrore in Francia, dove una insegnante è stata accoltellata a morte a scuola da un alunno, che ha affermato in seguito alla polizia di essere stato “posseduto dal diavolo“. L’omicidio è avvenuto il 22 febbraio nel corso di una lezione, di fronte alla classe piena di studenti. La professoressa di spagnolo, 53 anni, stava facendo lezione presso la scuola privata cattolica Saint-Thomas d’Aquin di Saint-Jean-de-Luz, vicino a Bordeaux, quando un allievo di 16 anni l’ha aggredita con un’arma bianca, intorno alle 10 di mercoledì mattina.

“Si stava svolgendo una lezione di spagnolo, quando l’alunno ha lanciato un attacco frenetico contro l’insegnante“, ha detto una fonte investigativa, che ha aggiunto che il giovane aveva nascosto il coltello, dalla lama di 10 cm, tra alcuni fogli di carta ed ha bloccato la porta prima dell’omicidio. “È stata pugnalata al petto“.

L’alunno di 16 anni è stato trattenuto prima dell’arrivo della polizia e delle ambulanze, ma era troppo tardi per salvare la vita dell’insegnante. Nonostante l’intervento dei servizi di emergenza sulla scena, il procuratore di Bayonne Jerome Bourrier ha detto alla stampa che la donna è morta a causa delle ferite riportate.

Fonti hanno riferito ai media francesi che l’alunno “sentiva delle voci” quando ha lanciato l’attacco, e che il 16enne stesso ha confessato alla polizia di essere stato “posseduto dal diavolo” al momento del suo arresto. “Altri alunni hanno dichiarato che l’aggressore aveva problemi psicologici“, ha detto la fonte, aggiungendo che il giovane prendeva farmaci per lo stress.

La scuola privata, che conta circa 1000 studenti, è stata messa in isolamento subito dopo l’attacco, fino a quando l’alunno aggressore non è stato portato via dalla polizia e trasportato alla stazione di polizia di Saint-Jean-de-Luz. La professoressa assassinata aveva insegnato nella scuola “per diversi anni“, ha detto una fonte ai notiziari locali. “Era molto apprezzata e rispettata“.