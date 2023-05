Forzò il parto dell’amica e la ammazzò per rubarle il bambino, condannata a 60 anni

Cosa ne pensa l’autore

Anna Santini - Spero che non funzioni come in Italia, dove grazie a sconti di pene, buona condotta e libera uscita, la gente non sconta mai a pieno le proprie sentenze, anche per aver fatto delle cose gravi. Condoglianze alla famiglia della giovane scomparsa, che è deceduta a causa della fiducia che aveva riposto in un persona che credeva essere amica.