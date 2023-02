Cosa ne pensa l’autore

Anna Santini - Maledetto schifoso, non penso di avere dentro abbastanza offese per definire questo essere deplorevole. Mi dispiace che si sia suicidato, doveva patire le pene dell'inferno prima di morire per quello che ha fatto a queste ragazzine e bambine. In momenti come questi spero che ci sia un aldilà, in modo che possa essere torturato in eterno.