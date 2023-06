Finge di essere deceduto, poi si presenta al suo funerale in elicottero

Lo scherzo di un uomo belga ha stupito e divertito il pubblico di Facebook durante la festa del papà. David Baerten, conosciuto anche come Ragnar le Fou, ha organizzato la sua stessa dipartita in collaborazione con sua moglie e i suoi figli, che hanno persino pianificato il suo funerale e simulato un profondo lutto. La sorpresa più grande è stata quando Ragnar si è presentato alla sua stessa cerimonia di addio in elicottero, lasciando sbalorditi tutti coloro che erano venuti per dargli l’estremo saluto.

“Ho lavorato a questo progetto per un anno“, ha rivelato l’uomo originario di Liegi. L’obiettivo di Ragnar era ingannare tutti per dimostrare una lezione di vita:”Con questo esperimento ho voluto dare alle persone una lezione di vita e mostrare che non è necessario aspettare che qualcuno muoia per andare a trovarlo“.

Ragnar, sul sito belga Sudinfo, definisce il suo gesto “un esperimento sociale“. Nonostante solo metà della sua famiglia si sia presentata al suo (finto) funerale, molti di coloro che erano assenti si sono rimessi in contatto con lui dopo l’insolito evento. Ragnar ha spiegato semplicemente che si sentiva solo e distante dalla sua famiglia, e voleva trovare un modo originale per riunirsi a loro.

La sua audace e sorprendente azione ha fatto riflettere molte persone sulla importanza di apprezzare i propri cari e di non dare mai nulla per scontato. Ragnar ha dimostrato che la creatività e l’audacia possono essere strumenti potenti per creare connessioni e riavvicinarsi alle persone che amiamo. L’evento ha suscitato diverse reazioni tra gli utenti dei social media.

Molti hanno commentato positivamente l’abilità di Ragnar nel mettere in atto uno scherzo così elaborato, mentre altri hanno espresso sorpresa e meraviglia di fronte a un gesto così inusuale. In ogni caso, l’azione di Ragnar ha sicuramente lasciato il segno nella memoria di coloro che hanno assistito all’insolita cerimonia.