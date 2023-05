Feto operato al cervello mentre è ancora nell’utero, intervento record negli USA

La notizia di uno straordinario intervento arriva dagli Stati Uniti d’America, dove i medici sono riusciti a correggere una malformazione al cervello operando un feto di 34 settimane che si trovava ancora nell’utero materno. A condividere la notizia della procedura rivoluzionaria è stata l’American Heart Association attraverso un comunicato stampa rilasciato in settimana.

L’intervento, che ha curato la malformazione della vena di Galeno nel cervello, è stato eseguito nell’ambito di una sperimentazione clinica attualmente in corso presso il Boston Children’s Hospital ed il Boston’s Brigham and Women’s Hospital. Era stata una ecografia a metà febbraio a rilevare il problema nella nascitura.

Questa rara condizione prenatale è una malformazione vascolare congenita, nella quale le arterie che portano sangue ad alto flusso e pressione dal cuore al cervello si collegano direttamente con una delle principali vene di raccolta alla base del cervello, invece che con i capillari, che sono necessari per rallentare il flusso sanguigno e fornire ossigeno al tessuto cerebrale circostante.

Tale malformazione viene spesso scoperta attraverso un’ecografia prenatale e viene diagnosticata definitivamente tramite una risonanza magnetica durante la fine del secondo o terzo trimestre di gravidanza. Un paziente affetto e non trattato può affrontare condizioni potenzialmente fatali, come insufficienza cardiaca o ipertensione polmonare.

L’operazione è avvenuta il 15 marzo, e la bambina di nome Denver Coleman è nata alla 34esima settimana due giorni dopo l’intervento, pesando 1.84 kg . “L’ho sentita piangere per la prima volta, non riesco nemmeno a esprimere a parole come mi sono sentita in quel momento” ha commentato la madre Kenyatta Coleman di Baton Rouge, in Louisiana. “Siamo lieti di segnalare che, a sei settimane, la bambina sta progredendo notevolmente bene, senza farmaci, mangiando normalmente, ingrassando ed è tornata a casa“, ha spiegato il Dr Darren B. Orbach. “Non ci sono segni di effetti negativi sul cervello“, ha aggiunto.