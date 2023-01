Festeggia il compleanno ma nessuno si presenta: il web si mobilita

Ascolta questo articolo

Festeggiare il proprio compleanno è una occasione e momento importante per ogni persona. Per un bambino, questo giorno si trasforma in regali, dolciumi, festa per stare con gli amici e divertirsi. Peccato che non tutti i bambini riescano ad avere la loro festa di compleanno, proprio come è accaduto a un bimbo di 10 anni dove non è giunto nessuno a casa sua per celebrarlo, ma ha potuto comunque essere soddisfatto e felice grazie a Internet.

Come ogni bambino, Abe ci teneva a celebrare e festeggiare i 10 anni. Insieme alla mamma, aveva preparato ogni cosa per l’occasione. La festa del compleanno era a tema Avengers, i suoi supereroi tanto amati. Peccato però che alla sua festa di compleanno a casa sua non si sia presentato nessuno, tra gli amici che aveva invitato.

Il bambino, insieme alla mamma, aveva organizzato tutto invitando più di 40 persone compresi i suoi compagni di classe e amici e i rispettivi genitori. Il giorno della sua festa, il bambino è rimasto tutto il tempo alla finestra in attesa che si presentasse qualcuno degli invitati per omaggiarlo, ma purtroppo nessuno è giunto a casa sua.

Gli unici presenti alla festicciola sono stati i suoi parenti con Abe molto triste e sconsolato. A quel punto, la madre, non riuscendo a vedere il suo bambino così sofferente e solo, ha deciso di sfogarsi sui social e, proprio qui, grazie alla rete, ha ricevuto un gesto che ha commosso, non solo Abe, ma tutto il popolo degli internauti.

La storia di Abe ha fatto il giro del mondo e, a casa del bambino che vive negli USA, un gruppo di sconosciuto ha deciso di inviargli da ogni Paese tantissimi biglietti di auguri per festeggiarlo. Inutile dire la felicità del bambino e dei genitori che non riuscivano a credere a questo gesto di affetto. La madre ha poi ringraziato tutti sui social per il gesto compiuto.