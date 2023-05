Famiglia vegana scrive una lettera ai vicini: "L’odore dei vostri barbecue ci disgusta e ci fa arrabbiare"

Una vicenda che coinvolge una famiglia di persone onnivore e i loro vicini vegani ha acceso un dibattito sulla convivenza pacifica all’interno di una comunità. La lettera, recapitata a mano e accompagnata da un messaggio che recitava “Prendete seriamente le nostre parole“, ha sollevato diverse opinioni sulla questione dell’alimentazione vegana.

Il veganesimo, come noto, è uno stile di vita che mira a eliminare il consumo di prodotti di origine animale, tra cui carne, latte, uova e miele, motivato da ragioni etiche, ambientali e di salute. I vegani credono fermamente che gli animali non dovrebbero essere sfruttati per il consumo umano e che l’industria della carne e dei latticini abbia un impatto negativo sull’ambiente.

Ma spesso i sostenitori del veganesimo possono incorrere nell’errore di cercare di convincere gli altri a seguire la loro scelta alimentare, creando inevitabilmente tensioni con i loro vicini. Ognuno desidera vivere in armonia con coloro che abitano accanto a sé, ma quando si riceve una lettera che richiede di prendere sul serio un determinato punto di vista, le premesse per un dialogo pacifico possono risultare compromise.

Un messaggio scritto a mano che suscita curiosità

L’episodio si è verificato a Perth, in Australia, ma non è da escludere che situazioni simili possano verificarsi anche in altre parti del mondo in cui esistono individui vegani particolarmente zelanti. I protagonisti di questa vicenda, leggendo il titolo della busta, hanno aperto la lettera con un certo grado di preoccupazione, chiedendosi cosa potesse contenere. Ecco la traduzione dal testo originale in inglese: “Buongiorno, vicino. Potresti chiudere la finestra quando cucini, per favore? La mia famiglia è vegana e mangiamo solo cibo a base vegetale. L’odore della carne proveniente dai vostri barbecue ci disgusta e ci fa arrabbiare. Saremmo grati se riusciste a comprendere la nostra situazione”.

Il destinatario della lettera ha deciso di condividere le foto della missiva sulla pagina Facebook “Hey Perth“, scatenando numerose reazioni tra gli altri residenti della città. Alcuni utenti hanno sostenuto che la richiesta dei vicini vegani non fosse ragionevole: “Non funziona così. Dovreste insegnare ai vostri figli il senso di comunità e il rispetto delle differenze. Ognuno ha il diritto di mangiare ciò che vuole”.