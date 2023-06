Famiglia lascia la casa e va a vivere su un bus: "Risparmiamo più di mille euro al mese"

Passare da un normale appartamento a un bus a due piani potrebbe sembrare un’idea bizzarra, ma per Conrad Kirk e la sua compagna Nicole McCarthy è diventata una scelta di vita che ha avuto un consistente effetto sul loro bilancio familiare.

Questa insolita coppia, residente a Rotherham, nel Regno Unito, insieme alle loro quattro bambine, hanno deciso di abbandonare l’appartamento in cui vivevano in affitto per trasferirsi a tempo pieno su un vecchio autobus a due piani del 1978, acquistato da Kirk per soli 2.000 sterline.

Inizialmente, la decisione di vivere sull’autobus doveva essere temporanea, ma col passare del tempo la coppia si è resa conto di quanto avrebbero potuto risparmiare eliminando la spesa dell’affitto. Secondo quanto riferito dai media britannici, Conrad e Nicole sono riusciti a risparmiare almeno mille sterline, equivalenti a circa 1.160 euro, vivendo sull’autobus.

Dopo aver effettuato diverse operazioni di manutenzione, il vecchio autobus si è trasformato in una vera e propria casa su quattro ruote, dotata di una zona giorno, una cucina separata, un bagno, una camera da letto matrimoniale e due letti a castello. La famiglia ha condiviso la bellezza della loro casa mobile in un video pubblicato sulla loro pagina TikTok.

Conrad Kirk ha svelato di aver utilizzato esclusivamente materiali riciclati per le modifiche apportate all’autobus, al fine di risparmiare sui costi della ristrutturazione. Tutta la famiglia ha partecipato attivamente a questo intenso lavoro, comprese le bambine, che hanno imparato abilità che non si imparano a scuola.

Grazie a questa abitazione in movimento, la famiglia si è trasferita in una zona più vicina alla scuola frequentata dalle bambine. Successivamente, hanno deciso di aprire le porte della loro casa al mondo, mostrando la loro vita quotidiana su TikTok. Conrad e Nicole hanno creato l’account “six inabus“, che conta attualmente a oltre 280 mila follower.