El Salvador, 12 deceduti nella calca allo stadio

Almeno 12 persone sono decedute ed un numero imprecisato di tifosi è rimasto ferito in una calca in uno stadio di calcio. La brutta vicenda ha avuto luogo in El Salvador durante una partita di sabato, come confermato dal governo del paese centroamericano.

Le squadre di calcio Alianza FC e Club Deportivo FAS stavano giocando il ritorno dei quarti di finale dei playoff allo stadio Monumental di Cuscatlan di San Salvador, la capitale del paese, uno dei più grandi stadi dell’America centrale con una capienza ufficiale di oltre 44 mila tifosi. Durante la partita di prima divisione, si è scatenato il caos quando i tifosi hanno varcato uno dei cancelli di accesso.

Filmati ripresi sul logo mostrano dozzine di fan che si accalcano sul campo in quella che un testimone ha descritto come una “valanga“, mentre il gioco è stato sospeso. “È stata una valanga di fan che ha invaso il cancello“, ha detto uno dei primi soccorritori. “Alcuni erano ancora sotto il metallo nel tunnel. Altri sono riusciti ad arrivare in tribuna e poi in campo e sono stati soffocati“. Circa 100 persone sono state portate in ospedale, ha riferito in seguito Luis Amaya, direttore della protezione civile.

“La Federcalcio salvadoregna è profondamente dispiaciuta per gli eventi accaduti allo stadio Cuscatlan“, ha scritto la federazione su Twitter, aggiungendo che “esprime anche solidarietà con i parenti delle persone colpite e decedute in questo incidente“. Anche il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha espresso le sue condoglianze alle persone che hanno perso la vita sabato allo stadio.

Sulla vicenda le autorità hanno richiesto che sia fatto immediatamente un rapporto, e la Federcalcio ha sospeso il torneo dopo quanto avvenuto. “Tutti saranno indagati: squadre, dirigenti, stadio, botteghino, campionato, federazione, ecc. Chiunque siano i colpevoli, non resteranno impuniti“, ha scritto il Presidente del paese Nayib Bukele sui social media.