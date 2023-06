Dire addio, salutare un parente o un amico durante i funerali, al momento del trapasso è molto triste. In alcuni casi, può anche capitare che una donna dichiarata morta dallo staff ospedaliero, si risvegli proprio al momento delle esequie, come è successo in Ecuador. Proprio qui una donna è risuscitata durante i funerali con tutti i partecipanti che hanno assistito.

Sono state proprio le persone intorno a lei a essere partecipi del fatto che, la donna che stavano osservando da cinque ore e dichiarata morta, improvvisamente stava respirando. In un video che è stato postato sulla pagina Twitter si vede questa donna di 76 anni, dichiarata morta, nella bara aperta, respirare affannosamente.

In quel momento, quando la donna respira in modo affannoso, intervengono anche due uomini in modo da poterla soccorrere e aiutare. Bella Montoya, il nome della donna morta e poi risuscitata, è stata dichiarata morta nella giornata di venerdì 9 giugno con il figlio che al quotidiano Universo, dice: “Mia madre è sotto ossigeno. Il suo cuore è stabile. Il dottore le ha pizzicato la mano e lei ha reagito”.

In base a quanto afferma il Dipartimento della Salute dell’Ecuador, la donna sarebbe stata ricoverata immediatamente nel momento in cui ha subito un ictus e poi un arresto cardiopolmonare. Dal momento che la donna non ha avuto reazioni quando le sono state effettuate le manovre di rianimazione,il medico di turno ha attestato il decesso.

Ora si provvederà a capire le eventuali responsabilità di quanto accaduto e degli errori sul certificato di morte. Nel frattempo, il figlio, ancora molto scosso, dichiara: “Mi sto lentamente riprendendo da quello che è successo. Ora chiedo solo che la salute di mia madre migliori. Voglio che sia viva e al mio fianco”. Vedremo cosa succederà e le eventuali responsabilità in merito a quanto accaduto.