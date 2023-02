Donna in gravidanza, picchiata e investita nel tentativo di rubarle l’auto

Ascolta questo articolo

I ladri, nel momento in cui tentano furti e rapine, non si curano di nulla e di nessuno a costo di portare a casa il bottino. Un tentativo di furto avvenuto negli USA, in particolare nell’Illinois, è stato la mossa, da parte dei ladri, di accanirsi contro una donna incinta che viene picchiata e investita con i furfanti che non si rendono conto del bambino di 2 anni all’interno della vettura.

La donna, incinta e già madre di altri due figli, era già a casa quando è stata investita e picchiata. Mentre stava tornando a casa, due uomini l’hanno aggredita provando a rubarle l’auto. Peccato che i due non si siano accorti del bambino di 2 anni nella vettura e che, fortunatamente sta bene, mentre la madre è in ospedale ricoverata, anche per verificare le sue condizioni dal momento che è incinta.

In base alle prime indagini e ricostruzioni di quanto accaduto, questa aggressione sarebbe avvenuta nella giornata di giovedì 23 febbraio quando la donna ha parcheggiato auto accorgendosi che dietro di lei vi era già un’altra vettura. La donna aveva appena portato uno dei suoi figli in casa, quando è tornata fuori per recuperare l’altro, ma in quel momento è stata aggredita.

A quel punto, l’uomo l’ha spintonata e fatta cadere in terra, per poi fuggire arrivando anche a investirla con la complicità dell’altro. Non appena si è reso conto della presenza del bambino di 2 anni nell’auto, lo ha preso per poi abbandonarlo lungo la strada, considerando che lo riteneva una presenza scomoda.

A quel punto, qualcuno, notando il bambino in strada, ha avvisato immediatamente la polizia che, giunta sul posto, ha messo in salvo il bambino. In seguito al ritrovamento del bambino, lo sceriffo della contea ha così rincuorato gli abitanti con queste parole: “Il piccolo è al sicuro. Si sta riprendendo, mentre sua madre, incinta di 6 mesi, è in cura in ospedale per una frattura al bacino e il gomito rotto”.