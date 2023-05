Quando si tratta di crescere i figli, ogni genitore deve prendere decisioni personali che riguardano il benessere e le esigenze della propria famiglia. Dal nome da scegliere alla decisione di allattare al seno o meno, ogni scelta è una questione individuale. Ecco perché è comprensibile lo shock e la frustrazione di una mamma che ha scoperto che un’amica ha allattato suo figlio senza il suo permesso.

La storia di questa mamma è diventata virale sui social media, raccogliendo l’attenzione di oltre due milioni di persone. Centinaia di commenti di genitori preoccupati hanno affollato i post, offrendo parole di conforto e sostegno a questa madre sconvolta. Nel video che ha condiviso sul suo account TikTok @afieqahhasanah’s, la mamma malese ha raccontato la sua esperienza.

“In quel momento ero impegnata a portare delle cose e quando sono arrivata” – ha spiegato la mamma. “Ho dato il mio bambino all’amica perché era una persona di fiducia. Non mi sarei mai aspettata che potesse fare una cosa del genere”.

Mentre si occupava di altre cose, ha notato che la sua amica stava facendo qualcosa di strano in una stanza aperta sul retro. Ed è stato così che ha scoperto che l’amica stava allattando il suo bambino senza il suo consenso. Quando la mamma ha confrontato l’amica riguardo a questa situazione, quest’ultima ha cercato di giustificare le sue azioni, sostenendo che il bambino stesse piangendo.

Tuttavia, la madre non ha accettato tale ragionamento. Dopo tutto, come genitore che aveva appena allattato al seno il proprio figlio, comprendeva l’importanza del consenso e del rispetto delle scelte individuali. Ma la storia non finisce qui.

La mamma ha raccontato di un secondo episodio in cui la sua amica è stata sorpresa a nutrire nuovamente suo figlio al seno. Questa volta, è stata la nonna del bambino a scoprire la situazione. Con grande preoccupazione, la mamma ha condiviso con gli utenti dei social media: “Ora sto lottando per togliermi tutto questo dalla testa. È difficile per me fidarmi delle altre persone adesso. Sono profondamente scoraggiata. Mi prendo cura dei miei figli, assicurandomi che nessuno li baci o abbracci casualmente perché ho paura che si ammalino“. Questa storia ci ricorda quanto sia importante rispettare le scelte personali dei genitori riguardo alla cura dei propri figli.