Deceduto il 26enne colpito da un fulmine in Grecia mentre la fidanzata lo filmava

Un fatto sconcertante ha sconvolto la tranquilla località di Rodi, in Grecia, dove un turista inglese è deceduto colpito da un fulmine durante la pratica del paddle boarding, uno sport sempre più popolare tra gli appassionati di avventura e mare. Il ragazzo, identificata come Scott Seddon, era un giovane ingegnere civile di Liverpool, nel Regno Unito, che viveva con la sorella Layla e il padre Steve in un ampio bungalow.

La notizia ha generato una grande ondata di cordoglio e tristezza tra amici e conoscenti di Scott, che lo descrivono come un “ragazzo adorabile” e “molto popolare“. La sua passione per gli sport acquatici lo aveva portato a frequentare la casa di villeggiatura della famiglia a Rodi, dove si era formato come ingegnere civile nel settore edile. La sua conoscenza della lingua greca e la sua assidua presenza sull’isola ne avevano fatto un ospite affezionato.

Il padre di Scott, visibilmente sconvolto, ha rivelato che la sorella è immediatamente volata a Rodi per stare accanto alla famiglia in questo momento difficile. Ha dichiarato: “Scott era un ragazzo adorabile e molto popolare. Amava vivere in Grecia con la famiglia e si era integrato bene nel contesto locale. Ora, invece, andremo a visitare la nostra casa delle vacanze lì e vivremo qui“. Il signor Seddon è deceduto sul posto nonostante i disperati tentativi di soccorso da parte della sua ragazza, che risiede in Brasile, e dei servizi di emergenza locali.

Un testimone oculare, il brasiliano Wander Machado, ha raccontato i momenti che hanno preceduto il decesso di Scott. Machado ha dichiarato al quotidiano greco Rodiaki: “Ho nuotato per tirarlo fuori dall’acqua. Ma una volta raggiunto il tabellone, ho visto il suo corpo accovacciato e a faccia in giù. La sua faccia era diventata viola. Ho subito capito che ogni secondo era cruciale e ho iniziato a portarlo a riva“. È importante notare che altri turisti avevano consigliato all’uomo di lasciare l’acqua quando aveva iniziato a manifestare segni di difficoltà, intorno alle 13:30 ora locale.

Scott Seddon è stato tratto fuori dall’acqua dai presenti sulla spiaggia ed era ancora vivo, secondo i testimoni oculari. Purtroppo, nonostante l’arrivo di un’ambulanza e dei medici, è deceduto poco dopo il trasporto al Centro sanitario di Archangelos. Wander Machado ha aggiunto: “Ero preoccupato che mi sarebbe successa la stessa cosa perché stava ancora piovendo, ma non mi sono fermato“.