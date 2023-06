Data per morta, si sveglia nella bara: la "resurrezione" filmata dai parenti

Un incredibile evento si è verificato nella cittadina di Babahoyo, in Ecuador, lasciando tutti senza parole. Bella Montoya, una donna di 76 anni, è tornata in vita dopo essere stata dichiarata morta dagli stessi medici dell’ospedale. Ciò che sembrava il triste epilogo della sua vita si è trasformato in un miracolo che ha destato l’attenzione di tutto il paese.

Tutto è accaduto venerdì scorso e le immagini di questo straordinario avvenimento sono diventate virali sui social media. Bella Montoya era stata ricoverata la sera precedente con un sospetto ictus. Il suo cuore aveva smesso di funzionare e i medici non sono riusciti a rianimarla. Il suo decesso è stato confermato da un medico di turno, e il corpo è stato consegnato ai parenti per la camera ardente.

Durante il veglione funebre, alcuni presenti hanno fatto una scoperta che ha sconvolto tutti. Mentre si preparavano a preparare la bara per l’ultimo addio, due parenti hanno sentito un rumore strano provenire dall’interno. Con grande stupore, si sono resi conto che la mano sinistra di Bella Montoya stava colpendo le pareti della bara. Immediatamente, sono stati allertati i soccorsi e la donna è stata riportata in ospedale.

Attualmente, Bella Montoya è ricoverata e le sue condizioni sono stabili. Il suo cuore sta battendo regolarmente, come hanno confermato i suoi familiari ai media locali. Questa “resurrezione” ha scosso la comunità, suscitando meraviglia e domande sulla determinazione del decesso e i protocolli medici seguiti.

Il Ministero della Salute ha aperto un’inchiesta ufficiale per indagare sull’errato certificato del decesso e determinare le eventuali responsabilità. L’episodio ha suscitato dibattiti e discussioni su vari aspetti, tra cui i protocolli medici, la definizione di decesso e l’importanza di avere procedure precise per la verifica del decesso. Inoltre, ha rinnovato la speranza in molte persone e ha portato alla luce storie simili di presunte “resurrezioni” in diverse parti del mondo.