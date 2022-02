Venti di guerra. Con queste tre parole si potrebbe riassumenre la crisi che si è innescata tra Russia e Ucraina, e che vede direttamente coinvolte anche le potenze occidentali, in primis gli Stati Uniti d’America, ma anche le nazioni europee. A nulla sono valsi negli scorsi giorni i tentativi di mediazione con Kiev e Mosca di alcuni tra i più importanti leader europei per cercare di scalfire la tensione. Tensione che ormai cresce sempre di più è per la stessa Onu ormai un conflitto potrebbe essere inevitabile.

Nella serata di ieri Putin ha tenuto un lungo discorso alla nazione in diretta tv, durante il quale ha riconosciuto le repubbliche separatiste ucraine del Donbass e del Luhansk. Una decisione che, di fatto, fa salire a livelli estremi la già delicata situazione tra i due Paesi, con Mosca che in queste ore ha inviato le prime truppe militari nelle riconosciute repubbliche filo-russe. E gli Stati Uniti hanno già fatto partire una serie di sanzioni contro la Russia.

Sanzioni anche dall’Europa

Secondo quanto riferiscono i media internazionali il pacchetto di sanzioni contro Mosca varato da Washington al momento è irrisorio, ma presto arriveranno altri provvedimenti. Sulla stessa linea anche l’Unione Europea, che nel pomeriggio varerà un’altra serie di sanzioni contro la Russia di Putin.

“Il presidente Biden firmerà un ordine esecutivo che vieterà tutti i nuovi investimenti, scambi e finanziamenti da parte di cittadini statunitensi verso, da o nelle cosiddette regioni dell’Ucraina delle Repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk” – così ha riferito il Segretario di Stato degli USA, Anthony Blinken.

Per quanto riguarda le sanzioni che avrebbe in mente l’UE, queste potrebbero riguardare essenzialmente il settore tecnologico, in modo da impedire a Mosca di ottenere il materiale necessario che serve per l’ammodernamento del Paese. Si potrebbe anche pensare di varare delle sanzioni energetiche, decisione che sarebbe devastante anche per tutti i Paesi europei, Italia inclusa.