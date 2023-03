Coppia di neosposini in luna di miele accusa il tour operator: "Ci hanno abbandonato in mare"

Il momento della luna di miele che gli sposini si concedono subito dopo il coronamento del matrimonio dovrebbe rappresentare qualcosa di idilliaco e unico. Un viaggio per conoscersi ancora di più e cominciare un nuovo percorso insieme. Peccato che non sempre le cose vadano nel verso giusto e che alcune coppie vivano un incubo. Una coppia di neosposini ha vissuto un vero e proprio incubo e ora fa causa al tour operator.

Alexander Burckle ed Elizabeth Webster sono i due sposini che hanno deciso di trascorrere il loro viaggio di nozze alle Hawaii, ma proprio qui hanno vissuto momenti da incubo al punto da chiedere un risarcimento del valore di cinque milioni di dollari al tour operator dal momento che li ha abbandonati in mare, mentre facevano snorkeling.

Un vacanza da incubo che i due hanno fatto nel 2021 a Lana, una isola molto piccola che si trova nei pressi di Maui. I due, erano intenti a fare snorkeling, quando all’improvviso le onde del mare hanno cominciato ad aumentare e non vi era a disposizione la Maui Sail Company per portarli a riva e metterli così in salvo.

Si sono trovati così in mezzo al mare, provando a rimanere a galla e tentando di chiedere aiuto. Nell’esposto che hanno presentato dove denunciano il tour operator, si legge: “Gli sposi stavano lottando per sopravvivere nell’oceano. Temevano di annegare e sono stati presi più volte dal panico”. Alla fine, solo dopo ore, sono riusciti ad arrivare a riva, ma in uno stato disperato perché disidratati e stremati.

Sono poi arrivati su una spiaggia dove hanno provato a scrivere sulla sabbia “sos”, ma senza ottenere riscontri. Proprio qui, hanno poi trovato gli abitanti del luogo che gli hanno fornito i primi soccorsi con la possibilità di avere un telefono e chiedere così aiuto. I due sono assistiti dall’avvocato Jared Washkowitz, il quale afferma che il tour operator non si è minimamente preoccupato del fatto che una coppia non fosse tornata a riva, denunciando una organizzazione non molto chiara.