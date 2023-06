Conosce un uomo su un sito di incontri e assume un sicario per far fuori sua moglie

Una donna del Tennessee avrebbe tentato di assumere un sicario per fare fuori la moglie di un uomo che aveva conosciuto su un sito di incontri. Con queste accuse Melody Sasser è stata arrestata lo scorso 18 maggio, ed è attualmente detenuta in custodia per aver tentato di commissionare un omicidio.

La Sasser e D.W., l’uomo che ha incontrato su Match.com, erano diventati amici escursionisti, ma quando lui ha rivelato che si stava trasferendo fuori dallo stato con la donna che aveva intenzione di sposare, la Sasser ha utilizzato il dark web per visitare l’Online Killers Market, un sito Web che pubblicizza servizi di sicari a pagamento.

Usando il nome utente “cattree”, avrebbe effettuato un ordine di quasi 10mila dollari in bitcoin per far eliminare la presunta rivale in amore. “Deve sembrare casuale o accidentale. O mettile addosso delle droghe, non voglio una lunga indagine. Di recente si è trasferita con il suo nuovo marito “, si legge in parte nella richiesta fatta dalla donna, che includeva la residenza, il luogo di lavoro, la sua macchina e le sue abitudini.

Dopo aver effettuato il suo ordine iniziale l’11 gennaio 2023, a marzo ha inviato un messaggio di follow-up all’amministratore del sito, lamentandosi di quanto tempo ci voleva per far fare fuori la rivale. “Ho aspettato 2 mesi e 11 giorni e il lavoro non è finito… bisogna affidarlo a qualcun altro? Sarà fatto? Qual è il ritardo?“, ha scritto, concordando poi di pagare una somma maggiore.

Secondo la denuncia, le autorità sono state allertate della richiesta e hanno informato la donna oggetto del piano di Melody, identificata solo come J.W., e durante un colloquio con la polizia il marito del presunto bersaglio l’ha riconosciuta. Secondo la denuncia, dopo che l’uomo ha detto alla Sasser si sarebbe trasferito con la sua fidanzata, lei ha risposto: “Spero che cadiate entrambi da un dirupo e moriate“.

Melody, una residente di Knoxville, si sarebbe inoltre presentata a casa loro senza preavviso lo scorso autunno, dopo aver appreso del fidanzamento della coppia. L’oggetto delle mire del presunto sicario ha anche detto alle autorità di aver trovato danni al suo veicolo e che aveva ricevuto telefonate minacciose e non rintracciabili più o meno nello stesso periodo. La Sasser stava inoltre monitorando il luogo in cui si trovavano i due coniugi tramite un’app di fitness sui loro orologi Garmin.