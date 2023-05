Congelò nel freezer del fast food, la famiglia fa causa alla catena: "La serratura era rotta"

Rimase intrappolata all’interno della cella frigorifera del fast food per diverse ore, fino a che l’ipotermia ebbe la meglio su di lei nonostante i suoi tentativi di scappare. La famiglia Nguyet Le, una manager di un punto vendita della catena statunitense Arby’s sta ora facendo causa al gigante del fast food, affermando che i dipendenti avevano segnalato da tempo la rottura della serratura della porta della cella.

Il fatto è avvenuto lo scorso 11 maggio in Louisiana, quando la 63enne Nguyet Le, era sola nel ristorante intorno alle 9 del mattina e si accingeva a prepararsi per l’apertura del punto vendita, quando è rimasta intrappolata all’interno del frigorifero. Suo figlio, che lavorava anche lui nello stesso punto vendita della catena Arby’s, ha fatto la triste scoperta.

La polizia di New Iberia ha detto che c’erano macchie di sangue sulle porte, che dimostrano che la donna ha cercato di sfondare la porta con le mani, ma alla fine è crollata in posizione fetale, ed è proprio così che il figlio ha ritrovato la madre. Un rapporto preliminare dell’ufficio del medico legale ha confermato che la 63enne, che era madre di quattro figli, è deceduta per ipotermia.

L’avvocato Paul Skrabanek, che rappresenta la famiglia, chiede che sia aperta un’indagine formale sui presunti malfunzionamenti del congelatore del ristorante. Il legale afferma che la famiglia sta facendo causa, in parte, perché le domande che hanno post ad Arby’s in merito a quanto accaduto sarebbero rimaste finora senza risposta. La famiglia chiede più di un milione di dollari di danni.

Un ex dipendente gli ha detto che la serratura del frigorifero non funzionava correttamente da agosto e che il problema era noto e ignorato dalla direzione. L’ex dipendente, che ha chiesto di rimanere anonimo, aveva anche scattato foto all’interno del congelatore a causa di precedenti lamentele. “Loro lo sapevano“, ha affermato, “i lavoratori si erano lamentati“. Secondo la causa, i dipendenti utilizzavano un cacciavite per aprire e chiudere il fermo della cella frigorifera.