Confiscato il cellulare, 14enne incendia il dormitorio: 19 ragazze perdono la vita

Alcune punizioni che vengono inflitte rischiano di avere conseguenze terribili e pesanti, non solo per sé stessi e la propria vita, ma anche per gli altri. Una giovane di 14 anni decide, dopo la confisca del cellulare come punizione, di dare fuoco al dormitorio dove vive con altre ragazze causando la morte di ben 19 persone. Proviamo a capire cosa sia successo e la ricostruzione di quei momenti terribili.

In base a quanto stanno indagando gli inquirenti, sembra proprio che il movente dell’incendio divampato nel dormitorio della città di Mahadia, in Guyana, sia stato provocato da una 14enne a cui i responsabili hanno confiscato il telefono. Sarebbe una punizione che le è stata inflitta dopo aver scoperto di avere avuto una relazione con un un uomo molto più grande di lei.

A quel punto, i responsabili, non concordi con questa liaison, hanno deciso di sequestrare il cellulare in modo da interrompere i contatti con quest’uomo. Questo gesto punitivo, da parte dei responsabili, ha fatto sì che la 14enne mettesse in pratica il suo folle piano. A quel punto, ha deciso di recarsi in bagno spruzzando un insetticida sulle tende che ha incendiato con un fiammifero.

A quel punto, è divampato l’incendio con le giovani ragazze all’interno intrappolate nelle proprie camere da letto dal momento che la porta era chiusa dall’esterno, quindi non c’era nessuna possibilità per le giovani di riuscire a scappare e, quindi, riuscire a salvarsi.

Un gesto per cui 19 studentesse hanno perso la vita. La 14enne è riuscita a sopravvivere e, in questo momento, si trova in ospedale, dove ha riportato delle gravi ustioni. In base a quanto afferma il consulente del Ministero della Salute, Leslie Ramsammy, appena sarà guarita, la 14enne andrà in un carcere minorile per il reato commesso dove resterà fino al compimento della maggiore età.