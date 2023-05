Compri ora e paghi quando sarai defunto: il metodo alternativo per ordinare la pizza

Hell Pizza, la catena di pizzerie neozelandese nota per le sue campagne pubblicitarie provocatorie, ha lanciato un nuovo metodo di pagamento che sta facendo discutere. Con lo slogan “Buy now Pay later“, la catena invita i clienti a gustare la loro prelibata pizza senza preoccuparsi del conto in banca, ma con un particolare twist: il pagamento avverrà dopo la dipartita del cliente.

Questa iniziativa richiede ai partecipanti di sottoscrivere un accordo che li impegna a pagare la pizza attraverso un lascito testamentario. Non tutti, però, avranno accesso a questa strana forma di pagamento. Infatti, solo un numero selezionato di persone registrate tramite un link speciale avrà la possibilità di stipulare il “testamento“. Ecco il dettaglio più sorprendente: solo 666 clienti avranno l’opportunità di gustare la pizza e pagare da defunti.

Hell Pizza non è nuova a campagne pubblicitarie audaci che suscitano scalpore sia a livello nazionale che internazionale. In passato, per promuovere la loro “rabbit pizza” durante le festività di Pasqua del 2014, hanno realizzato un cartellone pubblicitario utilizzando 550 pelli di coniglio, creando grande discussione. Hanno anche promosso un hamburger chiamato “crocifisso“. Recentemente, la catena ha creato ulteriore dibattito offrendo una pizza vegetariana accompagnata da un opzionale sacchetto di salsa di pomodoro infusa con brodo di manzo e carne di cervo.

L’approccio provocatorio di Hell Pizza mira a catturare l’attenzione del pubblico e a distinguersi dalle altre pizzerie presenti sul mercato. Tuttavia, quest’ultima iniziativa, “After life Pay“, ha sollevato diverse polemiche e ha diviso l’opinione pubblica. Alcuni vedono in questa campagna un’originale forma di marketing, mentre altri la ritengono di cattivo gusto e poco rispettosa nei confronti delle tradizioni e della sensibilità delle persone.

Nonostante le controversie, Hell Pizza è riuscita ancora una volta a far parlare di sé, dimostrando una creatività fuori dagli schemi e la volontà di stupire il proprio pubblico. Resta da vedere se questa campagna si rivelerà un successo commerciale o un’idea troppo estrema per il gusto dei consumatori.