In Colombia, il 1° maggio è precipitato un aereo causando il decesso dei due piloti e della madre di quattro bambini di cui, dal momento dell’incidente, sembravano essersi perse le tracce. Fortunatamente, sono stati ritrovati e stanno bene, come riportiamo dalle ultime notizie giunte.

L’aereo si è schiantato il 1 maggio a Caquetà, nella giungla in Colombia e, in base a quanto dà notizia, Gustavo Petro, presidente della Colombia, via Twitter, sono riusciti a sopravvivere i quattro bambini che hanno 13, 9, 4 anni e 11 mesi. Una notizia che ha lasciato tutta la Colombia con il fiato sospeso e che è stata accolta con grande gioia dal paese.

Sono stati ritrovati i resti del velivolo nella giornata di lunedì 15 maggio e, nonostante fossero passate già due settimane, le autorità avevano continuato le ricerche sperando che i bambini fossero ancora vivi, come in effetti è successo.

Le autorità nutrivano la speranza di ritrovarli anche perché vicino al velivolo avevano trovato dei resti di frutta, addentati da qualcuno, segno della presenza umana e, quindi, dei bambini ancora in vita. Non appena sono stati ritrovati, Radio Blu ha subito diramato la notizia del ritrovamento dei quattro bambini.

In base a quanto riferiscono le ultime notizie, sembra che il ragazzino di 13 anni si sia preoccupato di sorvegliare tutti gli altri riuscendo anche ad allestire un piccolo rifugio nella giungla. In questo momento sono con gli uomini della Marina in attesa che l’Istituto colombiano di assistenza familiare (Icbf) possa prendersi cura di loro e garantirgli un futuro.