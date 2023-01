Ascolta questo articolo

Arriva dalla Colombia lo straordinario racconto del salvataggio di un naufrago, che è sopravvissuto a 24 giorni trascorsi alla deriva mangiando solo le misere scorte che gli erano rimaste a bordo. Protagonista della storia il 47enne Elvis Francois, che è stato salvato dopo quasi un mese nel Mar dei Caraibi.

Le circostanze del suo salvataggio sembrano uscite da un film: Elvis è stato infatti avvistato a 120 miglia nautiche a nord-ovest di Puerto Bolívar, nella penisola di Guajira, dopo che un aereo, al quale ha fatto segnalazioni con uno specchietto, che ha visto la parola “AIUTO” incisa in inglese sullo scafo della sua barca a vela, secondo quanto confermato dalla marina colombiana in un comunicato di giovedì.

L’uomo è stato salvato e trasportato nella città portuale di Cartagena da una portacontainer che passava lì vicino. “Non avevo cibo“, racconta Elvis in un video fornito dall’esercito colombiano. “C’era solo una bottiglia di ketchup che era sulla barca, aglio in polvere e Maggi (una marca di dadi da brodo di pollo, ndr), quindi ho mescolato tutto con un po’ d’acqua“.

Il calvario di Elvis è iniziato a dicembre, quando stava facendo delle riparazioni nella sua barca a vela a St Martin, nelle Antille olandesi, dalle quali proviene. Le condizioni meteo avverse hanno improvvisamente spinto la sua imbarcazione al largo. “Ho chiamato i miei amici, hanno provato a contattarmi, ma ho perso il segnale. Non c’era altro da fare che sedersi e aspettare“. Il 47enne racconta di essere sopravvissuto grazie all’acqua piovana, che recuperava con un panno.

A causa dell’assenza di conoscenze di navigazione, non è stato in grado di riportare la sua barca a riva, trascorrendo settimane in preda alla corrente. “Ventiquattro giorni, niente terra, nessuno con cui parlare. Non so cosa fare, non so dove sono. È stato duro”, ha raccontato. “Ad un certo punto ho perso la speranza. Ho pensato alla mia famiglia“. A Cartagena Elvis ha ricevuto le prime cure mediche, che lo hanno trovato in buono stato di salute, anche se molto dimagrito, e successivamente è stato consegnato alle autorità per l’immigrazione per il suo rientro a casa.