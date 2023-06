Cina, giovane influencer muore a causa di una sfida limite: l’obiettivo era perdere quasi 100 chili sotto i riflettori

Accecata dalla sfida di dimagrire rapidamente, controllata dagli occhi attenti e curiosi dei suoi numerosi followers, Cuiha si è spinta oltre i limiti cosi da compromettere la sua salute e, di conseguenza, la sua preziosa vita. L’obbiettivo della giovane influencer cinese era quello di dimagrire e, guidata da una struttura specializzata, desiderava cambiare la sua immagine togliendo quei chili di troppo.

L’intera vicenda si è sviluppata sotto i riflettori della Cnr News che, secondo la Cnn, avrebbe in un secondo momento cercato di occultare il fatto sul suo account Weibo. Cuihua, nome d’arte scelto dalla ragazza, ha voluto documentare tutto il suo percorso di dimagrimento attraverso Douyin (versione cinese di TikTok) cosi da condividere il più possibile ogni tappa del suo obbiettivo.

Di fronte al dilagante problema dell’obesità in Cina, tali sfide sono sempre più frequenti sopratutto tra i giovani che, senza una seria cura sottoscritta da medici specializzati, iniziano a improvvisare percorsi di perdita di peso molto pericolosi. Attraverso i video, Cuihua aveva manifestato l’intenzione di perdere quasi 100 chili e aveva reso noto il suo peso che oltrepassava di 150 chili cosi da avviare un programma per riequilibrare il suo peso-forma.

Il triste evento, sta alimentando un lungo e spinoso dibattito su come gestire l’industria degli influencer, capaci di inviare messaggi fuorvianti alla comunità del web cosi da arrecare danni o spingere i followers in situazioni pericolose. La scorsa settimana, la Cina piangeva un altro giovane influencer che ha perso la vita dopo aver bevuto in diretta grosse quantità di alcolici spinto anche lui da una delle tante e rischiose sfide che circolano sul web.

Ormai, i diversi governi del mondo sono sempre più preoccupati delle pressioni che attanagliano i più giovani sopratutto quando si parla di estetica e benessere o di sfide che mettono in pericolo la vita dei protagonisti. Tanti sono gli infelici casi che convolgono gli utenti dei social e molte sono le “challenge” che si trasformano in episodi in grado di produrre danni irrecuperabili.