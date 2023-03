Cina: giallo sulla morte di un 29enne italiano. La madre: "Chi sa parli"

Sono sempre di più i giovani che decidono di andare a studiare e lavorare all’estero, anche per una formazione ed esperienza diversa dal solito. Peccato che molti trovino la morte proprio in queste zone. L’ultima vittima, in ordine di tempo, è di un giovane 29enne che è stato trovato morto in Cina, a Shanghai. Ora la madre, disperata, chiede a chiunque di parlare, nel caso sapesse qualcosa, per provare a dare una svolta alle indagini.

Marcello Vinci è un giovane 29enne di Martina Franca, in provincia di Taranto che, nella notte tra il 5 e il 6 marzo è stato trovato morto nella sua casa a Shanghai dove lavorava. Una vicenda che si tinge di giallo dal momento che la sua morte è avvolta nel più totale mistero. La madre del giovane, Angela Verni, ha scritto un post su Facebook per provare a capire cosa sia successo.

Nel post invita chiunque ad agire se sa qualcosa in modo da capire l’esatta dinamica di quanto accaduto al figlio: “A chiunque tra gli amici ha avuto contatti con Marcello tra il 5 e il 6 marzo chiedo umilmente di fornirmi ogni minimo dettaglio, potrebbe essere di gran aiuto alle indagini”. Per molte tempo, aveva vissuto a Fasano, ma in seguito alla laurea, su una tesi del Dragone, nel 2017 ha deciso di trasferirsi in Cina per lavoro.

In base a quanto pubblicava sul suo profilo social, si emerge molta sofferenza e difficoltà, forse anche per la situazione e le restrizioni dovute al Covid al punto da scrivere: “Voglio che questo sia il mio ultimo anno in Cina”. Sempre sui social, raccontava di quanto fosse difficile e duro vivere in Cina per via delle continue quarantene che lo obbligavano a stare in casa.

I genitori raccontano di aver saputo della morte del figlio da una telefonata da parte dei Carabinieri di Fasano che sono stati allertati dalle autorità cinesi. Nel frattempo, proseguono le indagini per capire cosa sia accaduto poiché il 29enne è stato trovato morto in strada e con la famiglia sempre in contatto con la Cina affinché abbiano una risposta.