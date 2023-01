Ascolta questo articolo

Ci sono incidenti e tragedie terribili che avvengono in momenti alquanto strani. Può capitare che, mentre si stia onorando un defunto durante un corteo funebre, di essere investiti e uccisi da un camion. La tragedia è accaduta in Cina, per la precisione a Nanchang, dove un camion si è schiantato contro le persone partecipanti alla veglia funebre causando la morte di 19 persone e il ferimento di altre 20 con la dinamica tuttora al vaglio degli inquirenti.

Oltre al Covid-19 che sta causando moltissime vittime in Cina, un’altra tragedia scuote il paese. Il fatto è accaduto a Nanchang, nella provincia di Jiangxi, con la dinamica ancora al vaglio degli inquirenti che stanno cercando di ricostruire l’incidente. Dalle informazioni fornite, sembrerebbe che i 19 morti e i 20 feriti fossero sul ciglio della strada dove hanno reso omaggio a un loro parente deceduto.

Un incidente accaduto tra il 7 e l’8 gennaio, come riferiscono alcuni media locali, tra cui Jimu News e Hubei Daily, proprio nel momento in cui la Cina si starebbe preparando ai festeggiamenti del calendario lunare che cade il 22 gennaio. Non si conoscono ancora bene le cause, ma sembrerebbe che l’autista del mezzo sia andato a schiantarsi contro la folla che si trovava sul ciglio della strada.

Riguardo i 20 feriti, vige il massimo riserbo. In base alle informazioni fornite dai testimoni, l’autista del camion ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro la veglia funebre che era stata allestita proprio per rendere omaggio al parente defunto. Il gruppo avrebbe dovuto poi spostarsi per le esequie, ma purtroppo questo incidente è stato fatale per le 19 persone.

Sembra che incidenti del genere in Cina siano frequenti, anche se il governo ha provato, negli anni, a ridurli mettendo in atto delle leggi stringenti. Inoltre, preoccupano anche le fasi dei festeggiamenti del calendario lunare dal momento che sono molti i cinesi che si stanno preparando per tornare a casa, anche a seguito della fine delle restrizioni da Covid.