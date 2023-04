Carte segrete del Pentagono, identificata la talpa: è un 21enne della Guardia Nazionale

Jack Teixeira, un membro di 21 anni dell’ala dell’Intelligence della Massachusetts Air National Guard, è stato arrestato dopo una perquisizione nella sua abitazione. È stato indicato come la presunta talpa dei file segreti del Pentagono. Secondo le interviste e i documenti esaminati dal New York Times, i documenti rubati includono principalmente informazioni relative alla guerra in Ucraina, alle forniture di armi da parte degli Stati Uniti e alla situazione dell’esercito di Kiev.

Le carte sono state mostrate per la prima volta da alcuni media russi, suscitando preoccupazione tra i vertici militari americani di altri possibili furti di documenti riservati.Le indagini del Pentagono hanno prima ristretto il numero delle persone che hanno accesso al sistema e alle email per poi passare al setaccio tutta una serie di contatti. I documenti divulgati hanno svariati gradi di segretezza, ma in ogni caso sono classificati come TOP SECRET o al massimo condivisibili sono con partner britannici, canadesi, australiani, neozelandesi.

Secondo quello che riporta il New York Times, Jack Teixeira era il leader di un piccolo gruppo di giocatori on line, tra le 20 e le 30 persone, giovani o anche adolescenti, gruppo che si è rilevato in realtà covo per patiti delle armi e dell’ideologia razzista. In queste ore, gli agenti dell’Fbi hanno perquisito a North Dighton l’abitazione del 21enne,e successivamente l’arresto è stato confermato. Lo riferisce il sempre il New York Times e la notizia è stata riportata anche dalla Cnn.

La stessa Cnn ha trasmesso le immagini dell’arresto di Jack Teixeira, che in calzoncini corti rossi e t-shirt verde militare è stato costretto a consegnarsi fuori della sua casa, avanzando all’indietro con la mani sulla nuca, mentre alcuni agenti armati sino ai denti gli puntavano le armi addosso protetti da un blindato,mentre il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden si dice molto preoccupato dalla fuga di notizie.

L’addetta stampa della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre ha dichiarato che le società di social media hanno la “responsabilità” di gestire le proprie piattaforme per evitare la diffusione di materiale che potrebbe danneggiare la sicurezza nazionale. La Jean-Pierre faceva riferimento alla fuga di notizie relative alle decisioni di vari Paesi sulla guerra in Ucraina, che sono state fatte circolare su Discord, Twitter, Telegram e altre piattaforme. L’addetto stampa ha aggiunto che “normalmente esortiamo le aziende a evitare di facilitare la circolazione di materiale dannoso per la sicurezza pubblica e nazionale”. Il presidente Biden ha affermato oggi che gli Stati Uniti si stanno “avvicinando” a ottenere risposte nelle indagini sulla fuga di una serie di documenti riservati del Pentagono.