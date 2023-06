Cosa ne pensa l’autore

Marilena Carraro - Non ho mai sopportato il fumo delle sigarette, nemmeno quello che sento per strada. Quando incontro una persona sento subito se fuma o se frequenta un ambiente in cui si fuma. Penso che il fumo, oltre a far male alla persona che fa uso di tabacco e derivati, faccia male anche a chi le è vicino.