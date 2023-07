Cameriera lascia l’Italia e si trasferisce in Australia: "Guadagnavo 6 euro l’ora, ora dirigo un ristorante famoso"

C’è chi resta attaccato al proprio Paese, sperando nella svolta. E chi la svolta se la crea. Isabella Greco, una ragazza di 33 anni di origini calabresi cresciuta a Firenze, ha deciso di lasciare tutto e trasferirsi in Australia, diventando così la direttrice di uno dei migliori ristoranti italiani del luogo.

Isabella ha deciso di intraprendere questa avventura dopo essersi stancata di fare la cameriera. La sua vita è cambiata radicalmente, non solo a causa del trasferimento a migliaia di chilometri da casa. Al suo arrivo in Australia, si è trovata di fronte a un clima torrido: “Sono scesa dal bus, c’erano 44 gradi e mi sembrava di essere finita su un altro pianeta!“, ha raccontato al Corriere della Sera.

Tuttavia, per prendere questa decisione, Isabella ha avuto bisogno di una scossa. Nel 2014, si trovava a Milano in una relazione tossica e si sentiva in un baratro. Fu suo fratello Claudio a suggerirle di andarsene e si offrì di pagare il biglietto per l’Australia, dove si trovava già da tempo. L’idea iniziale era quella di stare via solo qualche mese, lavorando per mantenersi, ma invece Isabella è rimasta lì per otto anni.

Prima del trasferimento, Isabella viveva a Milano, dove lavorava come cameriera guadagnando solo sei euro l’ora, in nero, per dieci ore di lavoro al giorno e pagando un affitto di 550 euro. Ora, invece, Isabella è una “venue manager” e “head sommelier” presso uno dei ristoranti italiani più prestigiosi di Melbourne. Si occupa delle prenotazioni, dello staff, dei rapporti con i fornitori e di tutto ciò che riguarda i vini. Essere un direttore di ristorante significa tenere unita la squadra, gestire la pressione, lo stress e risolvere ogni tipo di problema. È un lavoro che richiede capacità di problem solving costante.

Isabella ha iniziato dal basso e ha scalato le posizioni grazie alla sua determinazione. Nonostante fosse senza soldi, ha bussato alla porta di un ristorante chiedendo qualsiasi lavoro e Stefano le ha dato una possibilità, l’unico a farlo. Ma il merito del suo successo è principalmente suo. Durante un’esperienza a Napoli con un rinomato professionista della ristorazione di nome Nunzio, ha imparato che la conoscenza è potere. Per questo motivo ha studiato molto, sia riguardo al servizio in sala, ai vini, alla cucina che alla lingua. Isabella voleva diventare la migliore, quindi mentre gli altri uscivano a divertirsi, lei restava a casa a studiare.

Il cammino non è stato facile, soprattutto perché era una giovane donna. Alcuni colleghi più anziani e maschi non l’hanno accettata immediatamente come direttrice. Tuttavia, Isabella non ha mai pensato di tornare in Italia nel breve termine. Dal punto di vista lavorativo, ha raggiunto un livello e un’aspirazione che in Italia non sarebbero state possibili. A Milano, quando faceva la cameriera, le hanno offerto un regolare contratto solo dopo mesi di lavoro in nero e le hanno chiesto di firmare le dimissioni in bianco. Situazioni come queste, semplicemente, non si verificano in Australia.