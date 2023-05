Cade nel recinto dei coccodrilli, allevatore 72enne fatto a pezzi da 40 esemplari

Un allevatore di coccodrilli è stato fatto a pezzi nella prima mattinata di venerdì da “circa 40 coccodrilli“, dopo essere caduto nel loro recinto all’interno dell’allevamento di rettili della famiglia. Protagonista della sconvolgente notizia, che arriva dalla città di Siem Reap in Cambogia, è il 72enne Luan Nam.

Secondo quanto riportato dai media, l’uomo stava cercando di spostare un coccodrillo femmina fuori dalla gabbia all’interno della quale si trovava e dove aveva deposto le uova, utilizzando un bastone come pungolo per farlo muovere. Il rettile ha improvvisamente afferrato il bastone che l’uomo reggeva, e lo ha tirato all’interno del recinto.

“Mentre stava cacciando un coccodrillo fuori da una gabbia per la deposizione delle uova, il coccodrillo ha afferrato il bastone, facendolo cadere nel recinto”, ha dichiarato alla stampa Mey Savry, capo della polizia del comune di Siem Reap, aggiungendo che l’incidente è avvenuto intorno alle 5 del mattino del 26 maggio.”Poi altri coccodrilli si sono avventati su di lui finché non è deceduto”

Un gruppo di coccodrilli, almeno 40 quelli presenti al momento nell’allevamento secondo la stampa, ha accerchiato il 72enne, facendolo a pezzi e lasciando il suo corpo nel recinto inondato di sangue. Una foto scattata dopo l’incidente mostra i resti dell’uomo, che secondo le autorità avrebbe un braccio mancante, inghiottito dagli animali, e sarebbe ricoperto di morsi.

Le notizie locali hanno riferito che Luan proveniva dal villaggio di Po Banteay Chey all’interno del comune di Siem Reap, la seconda città più grande della Cambogia e sede del noto tempio buddista di Angkor Wat. Prima dell’incidente che gli ha fatto perdere la vita, l’uomo era stato anche nominato presidente della Crocodile Association del paese. In Cambogia, molte persone spesso allevano e vendono coccodrilli per gli acquirenti in Cina, Thailandia e Vietnam, dove vengono utilizzati per ottenere pelle per borse e altri prodotti.