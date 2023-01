Buzz Aldrin si sposa a 93 anni: il secondo uomo sulla luna è alle sue quarte nozze

Ascolta questo articolo

Buzz Aldrin, ex astronauta in pensione noto per essere stato il secondo uomo ad aver calpestato il suolo lunare dopo Neil Armstrong nell’ambito della missione Apollo 11, è convolato a nozze all’età di 93 anni. Aldrin si è infatti sposato con la dottoressa Anca Faur proprio in occasione del suo compleanno, venerdì 20 gennaio.

L’astronauta ha festeggiato sposando la sua fidanzata di lunga data a Los Angeles, rivelando in seguito la notizia sul proprio account Twitter ufficiale. “Nel mio 93esimo compleanno e nel giorno in cui sarò anche onorato da Living Legends of Aviation, sono lieto di annunciare che io e il mio amore di lunga data, la dottoressa Anca Faur, ci siamo sposati“, ha scritto Aldrin. “Ci siamo uniti in un santo matrimonio in una piccola cerimonia privata a Los Angeles e siamo entusiasti come adolescenti in fuga“.

Ad accompagnare il tweet c’erano due fotografie dell’intima cerimonia nuziale, tra cui una immagine della coppia felice in posa insieme ed un’altra di un momento più spontaneo della coppia immersa in una conversazione. Per il loro giorno speciale, Anca ha indossato un abito da sposa bianco ornato di strass, mentre Buzz ha indossato un completo nero che ha decorato con varie spille.

Anca, vicepresidente esecutiva delle Buzz Aldrin Ventures, è la quarta moglie per l’astronauta della NASA. Buzz si è sposato infatti per la prima volta con Joan Archer nel 1954, prima che il matrimonio finisse con il divorzio nel 1974. Insieme, la coppia ha avuto tre figli: i figli James e Andrew e la figlia Janice. Aldrin ha poi sposato la sua seconda moglie Beverly Van Zile nel 1975, anche se la loro relazione è finita dopo soli tre anni. Dieci anni dopo, Aldrin ha ritrovato l’amore con la sua terza moglie Lois Driggs Cannon, con la quale è stato sposato per 24 anni prima di divorziare nel 2012.

Aldrin prestò servizio come pilota del Modulo di Comando, ed è l’unico astronauta sopravvissuto dei tre che hanno preso parte alla missione Apollo 11 nel 1969, dopo la morte di Armstrong nel 2012 e Michael Collins nel 2021. L’astronauta è nato come Edwin Eugene Aldrin, Jr. ma nel 1988 cambiò il suo nome nel soprannome “Buzz” col quale era diventato famoso, ripreso poi dalla Disney col nome del personaggio di Buzz Lightyear della saga Toy Story.