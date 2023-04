Due uomini sono stati arrestati ed un terzo è ancora in fuga, dopo che una donna di 36 anni è stata trovata sepolta viva in un cimitero. È avvenuto in Brasile, dove la vittima, una madre di quattro figli, è stata picchiata e trascinata fuori dalla sua casa dagli aggressori lo scorso 28 marzo, ed è stata poi abbandonata all’interno di una tomba nel cimitero municipale Visconde do Rio Branco, nello stato sud-orientale del Minas Gerais.

I sospetti hanno fatto irruzione nella sua casa ed hanno aggredito il marito della 36enne, che è riuscito a scappare. Hanno quindi picchiato la donna fino a farle perdere i sensi, e sono riusciti a portarla via dalla residenza, trascinandola fino al cimitero ed infilandola nella tomba. La vittima si è accorta di essere rimasta intrappolata nella tomba dopo aver ripreso conoscenza.

La 36enne sopravvissuta sottoterra per 10 ore prima che i becchini notassero cemento fresco e sangue vicino alla tomba. I loro sospetti sono stati confermati quando hanno sentito dall’interno una donna gridare, chiedendo aiuto, ed hanno quindi chiamato i soccorsi. La donna ha subito un trauma cranico e rischia di perdere un dito, ha dichiarato il direttore dell’ospedale João Batista, Henrique Slaid.

La donna ha detto alla polizia di essere stata aggredita dopo aver “smarrito” droghe e armi che stava nascondendo a casa sua per conto dei suoi aggressori. La polizia civile della Visconde do Rio Branco ha tenuto una conferenza stampa martedì per annunciare gli arresti, avvenuti sabato notte nei comuni di São Geraldo e Viçosa, e confermare che stanno ancora cercando un terzo uomo.

Il capo della polizia Diego Candian ha detto che i due arrestati, di età compresa tra 20 e 22 anni, stavano progettando di fuggire per Rio de Janeiro dopo il loro raccapricciante crimine. Entrambi i giovani erano stati arrestati in passato con l’accusa di traffico di armi e droga. Saranno trattenuti in custodia cautelare per un massimo 30 giorni.