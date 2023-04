È di quattro bambini che sono rimasti uccisi ed altrettanti che sono stati feriti il bilancio di un violento attacco ad un centro diurno in Brasile, dopo che un uomo armato di ascia ha scalato il muro di un asilo ed ha iniziato a colpire i bambini. Dopo l’aggressione ai bambini, il 25enne si è costituito alla polizia.

L’uomo, identificato come Luiz Henrique de Lima, è arrivato all’asilo di Blumenau, nel sud del paese in motocicletta, prima di scatenarsi nella sua furia omicida, attaccando i bambini che stavano giocando nel cortile del centro diurno CEI Cantinho do Bom Pastor. Il tragico attacco è stato compiuto intorno alle 9 del mattino, ora locale, e Luiz “aveva un’accetta e ha colpito i bambini, soprattutto nella zona della testa“, rivelano i vigili del fuoco.

I media locali hanno riferito che le vittime erano 3 maschi ed una femmina di età compresa tra i 4 ed 7 anni. In particolare, si tratta di Bernardo Pabest da Cunha ed Enzo Marchesin Barbosa, entrambi di quattro anni, Bernardo Cunha Machado che aveva cinque anni, ed una bambina di sette anni di nome Larissa Maia Toldo.

Per quanto riguarda i feriti, i media locali riportano che un bambino sarebbe in gravi condizioni, mentre gli altri tre feriti sono stati trasportati all’ospedale Santo Antonio. Il nosocomio ha confermato che i feriti, di età compresa tra zero e due anni, erano arrivati nella loro struttura, senza però fornire ulteriori dettagli sul loro stato di salute.

Luiz è fuggito dopo che gli insegnanti sono intervenuti in difesa dei bambini, ed in seguito si è costituito alla polizia. Nato il 19 dicembre 1997, l’assassino è di Salto do Lontra, Paraná, e secondo le prime informazioni raccolte dai media locali, lavora come corriere in moto e non risulta avere alcun collegamento con il centro, che offre servizi di asilo nido, educazione prescolare e attività di doposcuola.