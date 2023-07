Bimba muore schiacciata dal televisore in casa, si era aggrappata per prendere un giocattolo

Un triste episodio si è consumato nella città di Vicentina, in Brasile. Maria Alice dos Santos Bastos, una bimba di soli tre anni, ha perso la vita a causa di un incidente domestico che ha lasciato sgomenti l’intera comunità.

Tutto è accaduto nel soggiorno di casa, dove Maria Alice si trovava insieme ai suoi genitori. Mentre giocava, la piccola ha notato un giocattolo appoggiato su un vecchio televisore. Spinta dalla curiosità tipica dell’età, ha cercato di afferrarlo. Purtroppo, nel tentativo di prendere il giocattolo, la televisione è caduta dal mobile su cui era appoggiata, schiacciando la bambina. Immediatamente soccorsa, Maria Alice è stata trasportata d’urgenza in ospedale, ma la situazione era molto grave, e nonostante i tentativi dei medici, non è riuscita a sopravvivere.

Questa disgrazia è stata segnalata ai Servizi di Tutela dell’Infanzia di Vicentina e le indagini sono attualmente in corso da parte della Polizia Civile. Gli inquirenti stanno lavorando per determinare se ci sia stata negligenza da parte dei genitori nella sorveglianza della bambina. Questa vicenda ci pone di fronte all’importanza fondamentale di prestare la massima attenzione alla sicurezza domestica, specialmente quando abbiamo a che fare con bambini così piccoli e vulnerabili. Oggetti pesanti e instabili come i vecchi televisori possono rappresentare un pericolo reale se non sono adeguatamente fissati o posti fuori dalla portata dei bambini.

Il triste episodio che ha colpito Maria Alice e la sua famiglia dovrebbe fungere da monito per tutti noi. Dobbiamo essere consapevoli dei potenziali rischi presenti nelle nostre abitazioni e adottare le misure necessarie per garantire la sicurezza dei nostri bambini.

Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia di Maria Alice, augurando loro di trovare conforto e sostegno in questo momento così difficile. Speriamo che questa vicenda possa sensibilizzare l’opinione pubblica e spingere ciascuno di noi a prendere misure concrete per garantire la sicurezza dei nostri bambini, affinché possano crescere in un ambiente protetto e sereno, libero da pericoli evitabili.