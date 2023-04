Al giorno d’oggi, i bambini sono molto più esperti di tanti adulti a maneggiare i dispositivi digitali. Ci sono bambini che all’età di 3 o 4 anni usano i tablet normalmente. Proprio l’uso di un device come lo smartphone della madre, ha portato una bambina di 5 anni a fare shopping compulsivo sul popolare e-commerce di Amazon arrivando a spendere 2700 Euro di giocattoli.

La madre di anni 26 ha ricevuto una notifica dal popolare e-commerce che si congratulava con lei dal momento che il suo ordine era stato appena spedito. In un primo momento, la donna pensava si trattasse di un tentativo di frode o truffa, ma in realtà, scorrendo la cronologia, ha notato tutti gli acquisti fatti dalla figlia su Amazon. La figlia ha comprato moto da cross elettriche, stivali da cowboy, compreso anche una jeep giocattolo per un totale di 2700 Euro.

Jessica Nunes ha raccontato questa disavventura a Good America, una trasmissione in onda negli Stati Uniti. La bambina ha deciso di fare questi acquisti perché una mattina al parco ha visto alcuni bambini giocare con le stesse cose e, quindi, ha pensato bene di comprarli con i soldi della madre. Mentre erano in macchina, la donna afferma di aver lasciato lo smartphone alla figlia, convinta stesse giocando, ma in realtà faceva acquisti.

La madre definisce la figlia molto intelligente e negoziatrice, ma ha tratto anche una lezione da quanto successo. Afferma che i bambini emulano quello che fanno i genitori prestando attenzione a ciò che fanno, per cui “ho capito di dover mettere una password al telefono e fare più attenzione quando mia figlia usa telefoni e tablet. I bambini possono incappare in qualsiasi cosa”.

Una occasione anche per spiegare a Lila, la bambina di 5 anni quanto siano importanti i soldi e il loro valore. Nel frattempo, i doni fatti sono stati annullati e restituiti.